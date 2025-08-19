TEXAS – El sur de Texas podría enfrentarse a una amenaza significativa con la posible llegada del gusano barrenador, una plaga que no solo afecta a los animales, sino que también podría tener un impacto económico devastador. Este gusano, que infesta tejidos de animales vivos, ha sido erradicado antes, pero su resurgimiento en México ha puesto en alerta a las autoridades estadounidenses.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado la construcción de una nueva instalación en Edinburg destinada a la producción de 300 millones de moscas estériles cada semana. Este esfuerzo busca combatir la plaga mediante la liberación masiva de estas moscas en el sur de Texas, una estrategia que ya ha comenzado con la liberación de más de 200 millones de moscas estériles.

La presencia del gusano barrenador en Texas podría representar pérdidas millonarias para los ganaderos, quienes ya enfrentan una disminución del ganado a nivel nacional debido a la sequía y otras razones. Un brote de esta plaga podría agravar la situación, reduciendo aún más el número de reses disponibles y elevando los precios de la carne y otros productos derivados del ganado, lo que afectaría directamente a los consumidores.

Hasta el momento, no se han reportado casos de esta plaga en los Estados Unidos. Sin embargo, la iniciativa del gobierno de Texas busca prevenir su presencia a través de la preparación y la implementación de medidas preventivas. Este proyecto es una muestra del compromiso estatal para salvaguardar la industria ganadera y proteger a los consumidores.