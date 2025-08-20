Robo: Residentes de Pharr preocupados por aumento de robos captados por cámaras en la madrugada.
Pierde la vida una persona en accidente trágico en HidalgoEricks Webs DesignEricks Webs Design
Accidente: Un accidente en Hidalgo deja un fallecido y cuatro heridos; las autoridades continúan investigando.
Un accidente vehicular de gran magnitud sacudió la ciudad de Hidalgo en el día de hoy, dejando un saldo de un fallecido y cuatro heridos. El siniestro involucró a tres vehículos, entre ellos una camioneta blanca que terminó volcada. La escena del accidente, ubicada en las calles de McCol, fue rápidamente atendida por las autoridades locales.
Según el jefe de policía de Hidalgo, el hombre que perdió la vida tenía alrededor de 50 años. Los vehículos involucrados fueron una camioneta blanca, un carro pequeño de cuatro puertas también blanco, y una SUV roja que recibió un fuerte impacto en el lado del pasajero. Las causas preliminares del accidente apuntan a la velocidad y a no respetar un semáforo, aunque la investigación sigue en curso.
El Departamento de Bomberos de Hidalgo, junto con el Departamento de Seguridad Pública, la policía de McAllen y el departamento policial de Hidalgo, están trabajando de manera conjunta para esclarecer los hechos. Hasta el momento, las identidades de las personas involucradas no han sido reveladas.
Noticias 48 de Univisión se mantiene comprometida a brindar actualizaciones sobre el estado de los heridos y el progreso de la investigación.
Cuatro personas acusadas de operación de tráfico de migrantes en el Condado Hidalgo
MCALLEN, TEXAS - — Cuatro individuos, dos de ellos extranjeros en situación irregular, fueron acusados por su presunta participación en una red de tráfico de migrantes, informó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei. Los señalados son Enrique González, de 57 años y...
Procesan a hombre por homicidio tras choque fatal en Hidalgo
HIDALGO, Texas — Ignacio Luna, de 40 años, fue formalmente procesado este jueves por el cargo de homicidio involuntario en estado de ebriedad y dos cargos adicionales de asalto en estado de ebriedad, tras un accidente que cobró la vida de una persona en la ciudad de...
Reportan incendio de pastizal en el Condado Willacy
Un diputado de la Oficina del Sheriff del Condado Willacy (WCSO) fue el primero en llegar a la zona y confirmó la presencia de las llamas que se extendían rápidamente sobre el pastizal.
Se incendia camioneta en Álamo; conductor logra ponerse a salvo
Afortunadamente, el conductor salió ileso y no se registraron personas heridas. Sin embargo, las pérdidas materiales en la unidad fueron considerables.
Diagnóstico de cáncer impacta a bebé: Comunidad de McAllen se une para ayudar
Cáncer infantil: Una pequeña de 7 meses en Houston enfrenta retinoblastoma y recibe el apoyo de su comunidad en McAllen.
Cuatro personas acusadas de operación de tráfico de migrantes
Cuatro individuos, dos de ellos extranjeros en situación irregular, fueron acusados por su presunta participación en una red de tráfico de migrantes.
Hidalgo County Sheriff’s Office organiza evento de regreso a clases en Edcouch
La cita es a partir de las 6:00 p.m. en Delta Mercado, ubicado en 510 N. Yellow Jacket Dr., Edcouch, TX 77538.
Críticas hacia la embajada de México durante redadas de ICE
Migración: Líderes critican la falta de directrices y apoyo del gobierno mexicano en medio de tensiones migratorias.
Pierde la vida una persona en accidente trágico en Hidalgo
Accidente: Un accidente en Hidalgo deja un fallecido y cuatro heridos; las autoridades continúan investigando.
Familias piden justicia tras dos años de accidente mortal en calle Jackson
Accidente Edinburg: La comunidad busca respuestas mientras el presunto responsable sigue sin enfrentar cargos.
Camión de recolección de basura choca contra poste de luz en Pharr
Autoridades locales atendieron el accidente y se recomienda a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona.
ICE realiza operativo de cumplimiento en el condado de Cameron
ICE confirmó que se llevó a cabo un operativo de cumplimiento en el área del condado de Cameron.
Distribuirán productos frescos gratuitos para veteranos en Harlingen
El evento se llevará a cabo el jueves 21 de agosto de 2025, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en el Harlingen.
Pareja es arrestada por abuso y negligencia infantil contra un niño de tres años
La fianza de Nino es de 85 mil dólares, mientras que la de Rangel es de 75 mil dólares.
Piden a residentes de La Joya conservar agua durante labores de mantenimiento
El llamado busca garantizar que todos los hogares y negocios de la ciudad cuenten con el suministro necesario durante el periodo de labores.
Detienen a tercer sospechoso en investigación de robos de autos en Weslaco
De acuerdo con el informe oficial, Pérez fue identificado como la persona que condujo una camioneta robada desde la ciudad de Weslaco hasta cruzarla a México.