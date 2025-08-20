Un accidente vehicular de gran magnitud sacudió la ciudad de Hidalgo en el día de hoy, dejando un saldo de un fallecido y cuatro heridos. El siniestro involucró a tres vehículos, entre ellos una camioneta blanca que terminó volcada. La escena del accidente, ubicada en las calles de McCol, fue rápidamente atendida por las autoridades locales.

Según el jefe de policía de Hidalgo, el hombre que perdió la vida tenía alrededor de 50 años. Los vehículos involucrados fueron una camioneta blanca, un carro pequeño de cuatro puertas también blanco, y una SUV roja que recibió un fuerte impacto en el lado del pasajero. Las causas preliminares del accidente apuntan a la velocidad y a no respetar un semáforo, aunque la investigación sigue en curso.

El Departamento de Bomberos de Hidalgo, junto con el Departamento de Seguridad Pública, la policía de McAllen y el departamento policial de Hidalgo, están trabajando de manera conjunta para esclarecer los hechos. Hasta el momento, las identidades de las personas involucradas no han sido reveladas.

Noticias 48 de Univisión se mantiene comprometida a brindar actualizaciones sobre el estado de los heridos y el progreso de la investigación.