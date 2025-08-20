HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Piden a residentes de La Joya conservar agua durante labores de mantenimientoEricks Webs DesignEricks Webs Design

El llamado busca garantizar que todos los hogares y negocios de la ciudad cuenten con el suministro necesario durante el periodo de labores.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 20 2025
Ad Placeholder

La Joya, Texas – Autoridades municipales emitieron un aviso a la comunidad para que se reduzca el consumo de agua mientras se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en el sistema de abastecimiento.

El llamado busca garantizar que todos los hogares y negocios de la ciudad cuenten con el suministro necesario durante el periodo de labores.

Entre las recomendaciones emitidas destacan:

  • No realizar riego en exteriores.
  • Evitar el uso no esencial de agua.
  • Reportar de inmediato cualquier fuga detectada.

El gobierno local agradeció la cooperación de los residentes y reiteró que estas medidas son temporales y necesarias para mantener un servicio estable en la ciudad.

Agua aviso comunitario consumo responsable La Joya mantenimiento Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Procesan a hombre por homicidio tras choque fatal en Hidalgo

Procesan a hombre por homicidio tras choque fatal en Hidalgo

Aug 21, 2025

HIDALGO, Texas — Ignacio Luna, de 40 años, fue formalmente procesado este jueves por el cargo de homicidio involuntario en estado de ebriedad y dos cargos adicionales de asalto en estado de ebriedad, tras un accidente que cobró la vida de una persona en la ciudad de...

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder