La Joya, Texas – Autoridades municipales emitieron un aviso a la comunidad para que se reduzca el consumo de agua mientras se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en el sistema de abastecimiento.

El llamado busca garantizar que todos los hogares y negocios de la ciudad cuenten con el suministro necesario durante el periodo de labores.

Entre las recomendaciones emitidas destacan:

No realizar riego en exteriores.

Evitar el uso no esencial de agua.

Reportar de inmediato cualquier fuga detectada.

El gobierno local agradeció la cooperación de los residentes y reiteró que estas medidas son temporales y necesarias para mantener un servicio estable en la ciudad.