By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 15 2025
PHARR, TX. – El Departamento de Policía de Pharr anunció su tradicional evento de Halloween “Trunk or Treat 2025”, que se llevará a cabo el jueves 31 de octubre de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en el estacionamiento del Main Event, ubicado en el Pharr Town Center (500 N. Jackson Rd).

El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.

Las personas interesadas en donar dulces pueden comunicarse con el oficial Chris Hernández al (956) 856-4622.

