Pharr, Texas — La Ciudad de Pharr anunció con orgullo el inicio oficial de la temporada de productos agrícolas 2025-2026 en el Puente Internacional de Pharr, un evento que resalta su papel fundamental como puerta de entrada para el comercio de productos frescos entre Estados Unidos y México.

La ceremonia se llevará a cabo este jueves 9 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Puente Internacional de Pharr (9900 S. Cage Blvd.).

Autoridades municipales, productores, importadores, distribuidores, consumidores y dignatarios de ambos lados de la frontera se reunirán para marcar el comienzo de una de las épocas más activas e importantes del año para el comercio y la agricultura.

Como el tercer puerto más importante de Texas en comercio con México y el séptimo puerto terrestre más grande y de más rápido crecimiento a nivel nacional, el Puente Internacional de Pharr se mantiene a la vanguardia del comercio norteamericano. Actualmente, maneja más del 65% de las importaciones nacionales de productos frescos, consolidando a Pharr como un punto clave en la cadena de suministro de alimentos en Estados Unidos.