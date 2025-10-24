HOY

Tras una intervención de los oficiales, la conductora fue detenida en el lugar.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 24 2025
McAllen, Texas — Durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 4:00 a.m., se registró una fuerte movilización policiaca en la ciudad de McAllen.

El operativo se llevó a cabo sobre la calle 23, donde unidades del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), así como agentes de la policía de McAllen e Hidalgo respondieron a la escena.

De acuerdo con información confirmada de manera preliminar, la presencia de las autoridades estuvo relacionada con una persecución que comenzó luego de que una mujer fuera detectada conduciendo en sentido contrario.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada por las autoridades y se desconoce si enfrentará cargos adicionales. No se han reportado personas lesionadas durante el incidente.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más detalles sobre esta investigación en curso.

