Entravision Communications
El conductor, identificado como César Rafael León, de 34 años y originario de Indiana, intentó huir con varios migrantes a bordo, pero terminó impactando una patrulla del DPS antes de ser detenido.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 04 2025
WESLACO, TX — Una persecución por tráfico de personas culminó este lunes por la tarde en la ciudad de Weslaco con la detención de seis personas, entre ellas una mujer embarazada que fue trasladada a un hospital.

De acuerdo con autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la persecución comenzó en Progreso, luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza detectaran un vehículo sospechoso.

El conductor, identificado como César Rafael León, de 34 años y originario de Indiana, intentó huir con varios migrantes a bordo, pero terminó impactando una patrulla del DPS antes de ser detenido.

DPS confirmó que entre los migrantes se encontraba una mujer con varias semanas de embarazo, quien fue trasladada a un hospital cercano. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre su estado de salud.

Los otros cuatro migrantes fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, mientras que León enfrentará cargos relacionados con el tráfico de personas y daños a propiedad del gobierno.

La sargento María Hernández informó que la rápida coordinación entre agencias permitió detener al sospechoso sin que se registraran lesiones mayores. Las investigaciones continúan para determinar si hay más personas involucradas en esta red de tráfico.

