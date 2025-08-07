HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Persecución policial en Brownsville culmina en arrestoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Persecución policial: El conductor de un vehículo Chevrolet Tajo fue detenido tras una peligrosa persecución por las calles de Brownsville.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 07 2025
Ad Placeholder

BROWNSVILLE, TEXAS – Un incidente de alta tensión se desarrolló ayer en Brownsville cuando una persecución policial culminó en el arresto de un joven de 20 años.

El suceso, que mantuvo en alerta a las autoridades locales, se originó en el Highway 4, entre la Military, y finalizó en la intersección de Austin y Kelson.

El conductor, identificado como Pedro Lara III, residente de Brownsville, conducía un vehículo Chevrolet Tajo de color azul.

Según las autoridades, Lara evadió a la policía durante un tiempo antes de abandonar el vehículo e intentar huir a pie. Su intento fue frustrado poco después cuando fue capturado por los agentes.

Lara ahora se enfrenta a cargos graves por evasión de arresto y detención con vehículo.

Estos cargos reflejan la seriedad del incidente, dado el riesgo potencial para la seguridad pública que representó la persecución.

La portavoz del Departamento de Seguridad Pública, la sargento María Hernández, proporcionó detalles a Univisión 48, informando sobre el arresto y los cargos presentados.

Este tipo de incidentes subraya la importancia de la colaboración entre los ciudadanos y las fuerzas del orden para garantizar la seguridad en la comunidad.

Este evento resalta la necesidad de medidas preventivas y la cooperación comunitaria para evitar que situaciones de este tipo pongan en riesgo la seguridad de los residentes. Las autoridades instan a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa y a colaborar con las investigaciones en curso.

arresto Brownsville Chevrolet Tajo Departamento de Seguridad Pública Persecución policial
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Aug 7, 2025

EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...

Ad Placeholder
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Aug 5, 2025

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

SAN JUAN, Texas — A partir del jueves 8 de agosto, el tramo de San Antonio Street en su cruce con Ridge Road permanecerá cerrado al tránsito vehicular como parte de un proyecto de mejoras en la infraestructura vial de la ciudad. De acuerdo con autoridades locales, los...

Ad Placeholder
RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio...

Ad Placeholder