Migrantes: Autoridades de Texas detienen a migrantes indocumentados llevados por menores.
Detención Impactante en el Monte de Texas
En un operativo coordinado entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Patrulla Fronteriza, se logró detener a cinco personas sin documentos en un evento que ha captado la atención de la región. La operación se centró en la captura de dos menores, de tan solo 15 y 16 años, quienes guiaban a tres inmigrantes indocumentados a través del monte, en un intento por cruzar la frontera de manera ilegal.
El Papel de los Menores en el Tráfico de Personas
Los dos adolescentes fueron sorprendidos al guiar a los Migrantes, lo que subraya una preocupante tendencia en la utilización de menores por parte de organizaciones criminales involucradas en el tráfico de personas. Según las autoridades, los adolescentes podrían haber sido parte de un esquema más grande, operado por cárteles que aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes para llevar a cabo estas actividades ilícitas.
La Sombra de los Cárteles
Los migrantes detenidos llevaban pulseras, un método comúnmente utilizado por los cárteles para identificar y controlar a aquellos que intentan cruzar el río Bravo. Las autoridades informaron que cada migrante habría pagado una suma de 2000 dólares para poder realizar el peligroso cruce.
Detenciones y Consecuencias Legales
Tras la detención, los menores fueron trasladados al centro de detención juvenil, donde enfrentarán cargos relacionados con el tráfico de personas. Este caso pone de manifiesto la complejidad de la crisis migratoria en la región y el papel crucial que juegan las fuerzas de seguridad para mantener la ley y el orden a lo largo de la frontera.
Hombre es acusado de secuestro agravado en Donna; enfrenta fianza de $500,000
DONNA, Texas — Investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo presentaron cargos formales el 19 de septiembre de 2025 contra Michael Contreras, de 27 años, por el delito de secuestro agravado, considerado un delito grave en primer grado. La fianza fue...
Policía de Donna busca a hombre acusado de acoso
DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Anthony Ray Ramírez, de 41 años y originario de Weslaco, quien es buscado en relación con una investigación por acoso. De acuerdo con las autoridades, el incidente...
Palmview obtiene $875,000 para mejorar East Goodwin Road
PALMVIEW, Texas – La ciudad de Palmview recibió una subvención de $875,000 del Programa de Reasignación de Recuperación de Desastres de la Oficina General de Tierras (GLO) para financiar un proyecto de infraestructura destinado a mejorar la seguridad y funcionalidad...
Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025
McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...
Chagas: La creciente preocupación en el sur de Texas
Chagas: Aumento de casos de la enfermedad de Chagas genera alarma en la comunidad texana.
Cambios en Examen de Ciudadanía
Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.
Juicio de Carlos Contreras: Testimonio clave en el cuarto día
Juicio Carlos Contreras: Testigos revelan detalles impactantes en el juicio por homicidio en Edinburg.
Nuevos detalles un tiroteo registrado en Brownsville
Tiroteo Brownsville: Nuevas imágenes revelan el ataque frente al departamento de policía de Brownsville y la historia del atacante.
Policía de La Grulla busca a sujeto acusado de violencia familiar y otros delitos
LA GRULLA, Texas — El Departamento de Policía de La Grulla solicitó el apoyo de la comunidad para localizar a un hombre identificado como José Treviño III, también conocido como “Joey” o “El Choco”, quien cuenta con varias órdenes de arresto en su contra. De acuerdo...
CBP incauta más de 840 mil dólares en metanfetamina en el Puente Internacional de Brownsville
BROWNSVILLE, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asignados al Puente Internacional de Veteranos realizaron un decomiso de presunta metanfetamina...
Ken Paxton anuncia arresto en Starr County por esquema ilegal de recolección de boletas
Austin, Texas. – El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el arresto de Modesta Vela en Starr County, acusada de operar un esquema ilegal de recolección de boletas durante las elecciones generales de 2022. La investigación, que se extendió por varios años, se...
Laboratorio forense en Weslaco abre sus puertas al público
Laboratorio forense: El Departamento de Seguridad Pública de Texas en Weslaco ofrece un recorrido exclusivo por sus instalaciones forenses.
Juicio de Carlos Contreras: Tercer día revela testimonios claves en Edinburg
Juicio Carlos Contreras: Continúa el juicio de Carlos Contreras con testimonios que podrían cambiar el rumbo del caso en Edinburg.
Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso por el Distrito 15 de Texas
El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.
Alerta de tráfico en Edinburg: cierre parcial en I-69C por incendio de tráiler
Debido al incidente, un acceso y los carriles derecho y central en dirección sur permanecen cerrados. Se exhorta a los conductores a tomar precauciones, ya que se registran demoras y tráfico lento en la zona.
Choque entre camioneta y camión escolar en McAllen; un detenido
En el camión viajaban el conductor y 17 pasajeros de entre 10 y 17 años de edad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.