Migrantes: Autoridades de Texas detienen a migrantes indocumentados llevados por menores.

By Cecilia Castaneda
Published September 19 2025
Detención Impactante en el Monte de Texas

En un operativo coordinado entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Patrulla Fronteriza, se logró detener a cinco personas sin documentos en un evento que ha captado la atención de la región. La operación se centró en la captura de dos menores, de tan solo 15 y 16 años, quienes guiaban a tres inmigrantes indocumentados a través del monte, en un intento por cruzar la frontera de manera ilegal.

El Papel de los Menores en el Tráfico de Personas

Los dos adolescentes fueron sorprendidos al guiar a los Migrantes, lo que subraya una preocupante tendencia en la utilización de menores por parte de organizaciones criminales involucradas en el tráfico de personas. Según las autoridades, los adolescentes podrían haber sido parte de un esquema más grande, operado por cárteles que aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes para llevar a cabo estas actividades ilícitas.

La Sombra de los Cárteles

Los migrantes detenidos llevaban pulseras, un método comúnmente utilizado por los cárteles para identificar y controlar a aquellos que intentan cruzar el río Bravo. Las autoridades informaron que cada migrante habría pagado una suma de 2000 dólares para poder realizar el peligroso cruce.

Detenciones y Consecuencias Legales

Tras la detención, los menores fueron trasladados al centro de detención juvenil, donde enfrentarán cargos relacionados con el tráfico de personas. Este caso pone de manifiesto la complejidad de la crisis migratoria en la región y el papel crucial que juegan las fuerzas de seguridad para mantener la ley y el orden a lo largo de la frontera.

