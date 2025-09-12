HOY

Fin de Semana con Lluvias y Celebraciones

El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.

Noticias Locales

Inmigración: Las redadas y detenciones de inmigrantes indocumentados se intensifican en el sur de Texas.

By Cecilia Castaneda
Published September 12 2025
Un nuevo enfoque en la persecución de inmigrantes

En los últimos meses, la persecución a inmigrantes indocumentados ha adquirido una relevancia significativa en el sur de Texas y en todo el país. La administración actual ha adoptado un enfoque más vigoroso en la detención y deportación de personas que residen ilegalmente en los Estados Unidos. Este cambio ha generado un ambiente de creciente preocupación entre las comunidades inmigrantes y empleadores.

La postura del gobierno y sus implicaciones

Desde el inicio de su mandato, el gobierno ha priorizado la detención de individuos con récord criminal que residen ilegalmente en el país. Sin embargo, estadísticas recientes muestran que hasta un 70% de los detenidos no tienen convicciones criminales. La Casa Blanca ha subrayado que el simple acto de entrar al país sin documentación adecuada es considerado un crimen.

Bajo administraciones anteriores, las prioridades en temas de inmigración eran diferentes, enfocándose en otros aspectos. La situación actual refleja un cambio radical, con una aplicación más estricta de las leyes de inmigración.

Impacto en los empleadores

Un reciente caso judicial encontró culpables a los dueños de la panadería Avis por albergar inmigrantes indocumentados. La redada reveló la presencia de ocho inmigrantes sin documentos en sus instalaciones. R. Robinett, un agente retirado del Departamento de Seguridad Nacional, advierte sobre las consecuencias legales que enfrentan los empleadores que contratan o dan asilo a inmigrantes indocumentados. Estos empleadores podrían enfrentarse a graves multas y cargos criminales.

Robinett enfatiza la importancia de que las empresas comprendan las repercusiones de sus acciones. Las inspecciones en lugares de trabajo se han intensificado, y en algunos casos se están llevando a cabo investigaciones criminales contra ciertas compañías. Las consecuencias pueden ser severas, incluyendo el cierre del negocio.

Recursos adicionales

Para más información sobre las leyes de inmigración y cómo afectan a empleadores e inmigrantes, visita las siguientes páginas web de las autoridades locales:

Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Sep 12, 2025

VALLE DEL RÍO GRANDE – Autoridades informaron sobre el arresto de un individuo con historial criminal significativo. De acuerdo con el reporte, el detenido enfrenta cargos por asesinato capital de múltiples personas, considerado un delito grave de primer grado....

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Sep 11, 2025

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Sep 10, 2025

Cortesía: Pixels La Villa, Texas — El miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:15 p.m., agentes del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo acudieron en apoyo al Departamento de Policía de La Villa por un disturbio en la cuadra 1300 de la calle San...

