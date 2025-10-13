BROWNSVILLE – Las autoridades están investigando un accidente fatal que ocurrió la noche del viernes 10 de octubre de 2025, alrededor de las 11:05 p.m., en el bloque 800 de la autopista Expressway, cerca de la salida de Boca Chica.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima caminaba por la autopista cuando fue impactada por un vehículo. El conductor involucrado permaneció en el lugar y cooperó con las autoridades.

El peatón murió a causa de las heridas y aún no ha sido identificado. La investigación continúa.