HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Pareja es arrestada por abuso y negligencia infantil contra un niño de tres añosEricks Webs DesignEricks Webs Design

La fianza de Nino es de 85 mil dólares, mientras que la de Rangel es de 75 mil dólares.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 20 2025
Ad Placeholder

LA FERIA, TEXAS – Una mujer embarazada y su pareja fueron arrestados tras ser acusados de abuso y negligencia infantil en contra de un menor de tres años que presentaba extrema desnutrición y señales de maltrato físico.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Kayla Marie Rangel, de 25 años, y Anthony Jamall Nino, de 22, quienes enfrentan cargos graves luego de que el niño fuera hospitalizado con apenas 12 libras de peso, a pesar de tener alrededor de tres años de edad.

El menor mostraba signos de abuso tanto antiguos como recientes, además de un estado de salud crítico por desnutrición severa.

Debido a su condición, fue trasladado en helicóptero al Hospital Infantil Driscoll.

De acuerdo con el reporte, Rangel también tiene un hijo de 7 años, quien fue entregado a su padre biológico, y otro de 2 años que fue puesto bajo custodia de Child Protective Services (CPS).

Las autoridades sospechan que el maltrato pudo haber iniciado desde que la familia residía en Harlingen.

La fianza de Nino es de 85 mil dólares, mientras que la de Rangel es de 75 mil dólares.

abuso infantil arresto Driscoll Children’s Hospital Harlingen negligencia infantil Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Procesan a hombre por homicidio tras choque fatal en Hidalgo

Procesan a hombre por homicidio tras choque fatal en Hidalgo

Aug 21, 2025

HIDALGO, Texas — Ignacio Luna, de 40 años, fue formalmente procesado este jueves por el cargo de homicidio involuntario en estado de ebriedad y dos cargos adicionales de asalto en estado de ebriedad, tras un accidente que cobró la vida de una persona en la ciudad de...

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder