LA FERIA, TEXAS – Una mujer embarazada y su pareja fueron arrestados tras ser acusados de abuso y negligencia infantil en contra de un menor de tres años que presentaba extrema desnutrición y señales de maltrato físico.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Kayla Marie Rangel, de 25 años, y Anthony Jamall Nino, de 22, quienes enfrentan cargos graves luego de que el niño fuera hospitalizado con apenas 12 libras de peso, a pesar de tener alrededor de tres años de edad.

El menor mostraba signos de abuso tanto antiguos como recientes, además de un estado de salud crítico por desnutrición severa.

Debido a su condición, fue trasladado en helicóptero al Hospital Infantil Driscoll.

De acuerdo con el reporte, Rangel también tiene un hijo de 7 años, quien fue entregado a su padre biológico, y otro de 2 años que fue puesto bajo custodia de Child Protective Services (CPS).

Las autoridades sospechan que el maltrato pudo haber iniciado desde que la familia residía en Harlingen.

La fianza de Nino es de 85 mil dólares, mientras que la de Rangel es de 75 mil dólares.