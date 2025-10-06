McAllen, Texas – El gobierno federal ha presentado una apelación ante el Tribunal de Distrito del Sur de Texas para revocar la orden de liberación dictada por un magistrado a favor de Bertha y Rodolfo Castillo, una pareja acusada de contrabando y lavado de dinero.

Según documentos judiciales, los Castillo enfrentan cargos por contrabando de bienes desde Estados Unidos hacia México (18 U.S.C. § 554) y por lavado de instrumentos monetarios (18 U.S.C. § 1956). Bertha Castillo también está acusada de inducir y alentar a un inmigrante a residir ilegalmente en Estados Unidos, en violación del 8 U.S.C. § 1324.

La pareja, residentes de toda la vida de McAllen, Texas, opera Oro Ropa Usada, LLC, una bodega de ropa usada con más de veinte años de existencia. De acuerdo con el informe de servicios previos al juicio, Bertha y Rodolfo Castillo generan ingresos mensuales de $4,000 y $4,500 respectivamente de esta empresa, además de contar con $37,000 en ahorros y $75,000 en efectivo.

El gobierno sostiene que el negocio servía como fachada para una operación ilegal de contrabando, en la que se introducía ropa usada ilegalmente a México, una actividad que contraviene la ley de exportación de EE.UU. A pesar de la gravedad de las acusaciones, un magistrado federal ordenó su liberación, lo que ahora es motivo de apelación por parte del gobierno.

Cabe destacar que Rodolfo Castillo se desempeña como comisionado de la ciudad de McAllen, lo que añade una dimensión política al caso.

El proceso continúa en tribunales federales, donde el gobierno busca revocar la liberación y mantener detenidos a los acusados mientras avanzan los procedimientos judiciales.