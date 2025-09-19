HOY

Palmview obtiene $875,000 para mejorar East Goodwin Road

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 19 2025
PALMVIEW, Texas – La ciudad de Palmview recibió una subvención de $875,000 del Programa de Reasignación de Recuperación de Desastres de la Oficina General de Tierras (GLO) para financiar un proyecto de infraestructura destinado a mejorar la seguridad y funcionalidad de East Goodwin Road.

El plan busca atender problemas de transporte de aguas pluviales y reducir riesgos de inundaciones, luego de que en 2019 la vialidad resultara severamente afectada por fuertes lluvias, según lo documentado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD).

Los trabajos abarcarán un tramo de 5,743 pies lineales, iniciando aproximadamente a 275 pies al norte de West Veterans Boulevard y extendiéndose hacia el norte, hasta antes de Mile 2 Road. Entre las obras contempladas se incluyen:

  • Rehabilitación de la superficie vial para mayor durabilidad y funcionalidad.
  • Mejoras en el sistema pluvial que permitan un manejo más eficiente del agua de lluvia.
  • Entradas y salidas mejoradas para residentes y servicios de emergencia.

El alcalde Ricardo Villarreal señaló que estas acciones traerán beneficios significativos para la comunidad: reducción de riesgos de inundación, mayor seguridad vehicular y peatonal, protección de propiedades y accesibilidad confiable incluso en condiciones climáticas adversas.

El proyecto refleja el compromiso de Palmview con el desarrollo de infraestructura resiliente y la mitigación de riesgos ante fenómenos meteorológicos. La subvención requiere una contrapartida del 10% por parte del municipio.

