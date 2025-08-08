EDINBURG, Texas – Palm Valley Animal Society (PVAS) informó que ha recibido 54 perros provenientes de un caso reciente de acumulación de animales, justo cuando la organización se prepara para cerrar su ubicación en Trenton.

La llegada simultánea de tantos animales representa una fuerte presión sobre el espacio, los suministros y el personal del refugio. Con el próximo cierre de la sede de Trenton, esa situación podría agravarse.

PVAS hace un llamado urgente a la comunidad para que adopte o se convierta en hogar temporal de largo plazo, con el fin de liberar espacio y poder seguir brindando atención a más animales necesitados.

Las personas interesadas pueden obtener más información, donar, adoptar o inscribirse como hogar temporal visitando: www.pvastx.org/hoarding-general o donar aquí.

“Cada acción hace la diferencia. Ayúdenos a seguir salvando vidas”, señaló la organización.