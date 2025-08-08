HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Palm Valley Animal Society recibe 54 perros de un caso de acumulación; piden apoyo ante cierre de su sede en TrentonEricks Webs DesignEricks Webs Design

EDINBURG, Texas – Palm Valley Animal Society (PVAS) informó que ha recibido 54 perros provenientes de un caso reciente de acumulación de animales, justo cuando la organización se prepara para cerrar su ubicación en Trenton. La llegada simultánea de tantos animales representa una fuerte presión sobre el espacio, los suministros y el personal del refugio. […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 08 2025
Ad Placeholder

EDINBURG, Texas – Palm Valley Animal Society (PVAS) informó que ha recibido 54 perros provenientes de un caso reciente de acumulación de animales, justo cuando la organización se prepara para cerrar su ubicación en Trenton.

La llegada simultánea de tantos animales representa una fuerte presión sobre el espacio, los suministros y el personal del refugio. Con el próximo cierre de la sede de Trenton, esa situación podría agravarse.

PVAS hace un llamado urgente a la comunidad para que adopte o se convierta en hogar temporal de largo plazo, con el fin de liberar espacio y poder seguir brindando atención a más animales necesitados.

Las personas interesadas pueden obtener más información, donar, adoptar o inscribirse como hogar temporal visitando: www.pvastx.org/hoarding-general o donar aquí.

“Cada acción hace la diferencia. Ayúdenos a seguir salvando vidas”, señaló la organización.

acumulación de animales adopciones cierre sede Trenton Edinburg hogares temporales Palm Valley Animal Society perros rescatados PVAS refugio de animales
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Aug 7, 2025

EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...

RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

Aug 7, 2025

RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio...

Ad Placeholder
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Aug 5, 2025

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

SAN JUAN, Texas — A partir del jueves 8 de agosto, el tramo de San Antonio Street en su cruce con Ridge Road permanecerá cerrado al tránsito vehicular como parte de un proyecto de mejoras en la infraestructura vial de la ciudad. De acuerdo con autoridades locales, los...

Ad Placeholder
RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio...

Ad Placeholder