Otoño Caluroso y Lluvias en CameronEricks Webs DesignEricks Webs Design

Clima Valle de Texas: El otoño llega con temperaturas cálidas y lluvias intensas en algunas áreas del Valle de Texas.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 22 2025
Inicio del Otoño en el Valle de Texas

El Valle de Texas ha dado la bienvenida al otoño con un clima que desafía las expectativas. Aunque la estación se caracteriza por temperaturas más frescas, la región sigue experimentando calor intenso. Las temperaturas en el Condado Hidalgo y el Condado Star han alcanzado los 97 grados, con una sensación térmica que supera los 100 grados, llegando a valores entre 109 y 111 grados.

Lluvias y Precauciones

Las lluvias han sido constantes en el Condado Cameron y áreas cercanas a Raymondville. Se han registrado precipitaciones moderadas a intensas especialmente al norte, hacia Willacy. Es esencial que los conductores manejen con precaución en estas zonas, ya que las condiciones de la carretera pueden ser peligrosas.

Pronóstico a Corto y Largo Plazo

Para el día de mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 98 grados alrededor de las 2 de la tarde, con condiciones mayormente despejadas. En South Padre Island, el clima se mantendrá favorable con cielos parcialmente nublados y temperaturas en los altos 80s.

Mirando hacia el futuro, se anticipa un leve descenso en las temperaturas. Al final de la semana, se espera que las temperaturas bajen a los 90 grados, ofreciendo un respiro del calor intenso.

Características del Otoño

El otoño trae consigo características únicas. A medida que las temperaturas comienzan a descender, se inicia la transición entre el verano y el invierno. Este cambio se acompaña de días más cortos debido a la reducción gradual en la radiación solar. Además, el paisaje se transforma con hojas de colores vivos como amarillo, naranja y rojo, que caen de los árboles.

Recomendaciones para la Comunidad

Es importante que la comunidad se mantenga hidratada, especialmente con el calor actual. Además, los vientos han aumentado su actividad, alcanzando velocidades de entre 10 a 15 millas por hora, lo que podría afectar las condiciones en exteriores.

