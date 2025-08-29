HOY

Operativos policiales en Mercedes combaten la conducción bajo influencia

Seguridad vial: La policía de Mercedes intensifica sus esfuerzos de vigilancia durante el fin de semana del Día del Trabajo para garantizar la seguridad vial.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 29 2025
Durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo, la policía de la ciudad de Mercedes ha intensificado sus operativos de vigilancia y prevención en un esfuerzo por garantizar la seguridad pública. Con el aumento de incidentes relacionados con la conducción bajo la influencia de sustancias y el exceso de velocidad, estos operativos se han vuelto esenciales para proteger a la comunidad.

Nuestra reportera, Isamar Salinas, junto con el fotoperiodista Daniel Montes, tuvieron la oportunidad de acompañar a un agente de la policía de Mercedes durante uno de estos operativos nocturnos. Equipados con chalecos antibalas, se unieron al patrullaje de rutina que incluía paradas de tráfico para identificar conductores potencialmente ebrios.

El oficial explicó que una de las pruebas más comunes realizadas durante estas paradas es la prueba de nistagmo horizontal, que detecta movimientos involuntarios de los ojos, un indicador de intoxicación. Además, los conductores sospechosos deben realizar la prueba de caminar y girar, donde se evalúa el equilibrio y la coordinación.

Durante el recorrido, se observó a una conductora que ignoró una luz roja. Al ser detenida, mostró señales evidentes de intoxicación, como masticar chicle en exceso para ocultar el olor a alcohol. Al no pasar las pruebas de sobriedad, fue retirada de la carretera, asegurando así la seguridad de otros conductores.

El Departamento de Policía de Mercedes ha enfatizado que estos operativos continuarán durante todo el fin de semana para garantizar el bienestar de la comunidad y de los propios oficiales. Uno de los agentes compartió su perspectiva personal: “Vengo a trabajar con miedo todos los días porque existe la posibilidad de que no regrese a casa”.

Las autoridades subrayan que la seguridad vial no solo depende de los operativos policiales, sino también de las decisiones responsables de cada conductor. Con el objetivo de reducir los accidentes, la policía insta a la comunidad a conducir sobrios, asegurando que todos puedan regresar sanos y salvos a sus hogares.

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

