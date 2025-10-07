El reciente operativo en la ciudad de Hidalgo ha dejado a muchas familias en estado de preocupación y angustia. La semana pasada, múltiples detenciones se llevaron a cabo, afectando tanto a residentes como a visitantes. Las implicaciones de este evento han sido significativas, y las familias buscan respuestas y apoyo en medio de la incertidumbre.

Entre los afectados se encuentra un hombre que compartió su desgarradora historia con Noticias 48. Su esposa fue detenida mientras realizaba compras durante el operativo. Este relato no es único; son muchas las familias que enfrentan situaciones similares y que buscan justicia y claridad sobre el paradero de sus seres queridos.

Un abogado especializado en inmigración explicó los pasos que las familias deben seguir en casos como este. El primer paso es contactar al consulado mexicano. Las autoridades estadounidenses tienen la obligación de comunicarse con el consulado para verificar la nacionalidad de las personas detenidas. El consulado mexicano juega un papel crucial, visitando centros de detención para identificar a ciudadanos mexicanos y ofrecerles apoyo.

Es fundamental que cualquier persona detenida, y que sea de nacionalidad mexicana, se comunique con su consulado. Este derecho es esencial para garantizar que se cumplan los procedimientos adecuados y que los detenidos reciban la asistencia necesaria.

