Olmito, Texas — La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron, bajo la dirección del Sheriff Manuel Treviño, anunció la conclusión de una operación de dos semanas denominada “Operation Times Up”, enfocada en la localización y arresto de personas con órdenes de aprehensión pendientes.

Como resultado del operativo, las autoridades lograron la detención de 32 individuos que eran buscados por diversos delitos, desde faltas menores hasta crímenes graves.

Entre los delitos mencionados se incluyen violencia familiar, crueldad hacia los animales, evasión del arresto, daño criminal, falsificación y otros delitos menores. Asimismo, varios de los arrestados enfrentan acusaciones por delitos graves, como robo agravado, agresión con estrangulamiento, agresión con arma mortal, participación en actividades criminales organizadas y posesión de sustancias controladas. Algunos también fueron detenidos por no cumplir con el registro de delincuentes sexuales.

La operación fue coordinada por las divisiones C.I.D., S.I.U. y Civil Process de la Oficina del Sheriff, con el apoyo de los U.S. Marshals, el Texas Department of Public Safety (DPS) y el Texas Office of Inspector General (O.I.G.), entre otras agencias.

El Sheriff Treviño destacó que el propósito de este tipo de operativos es mantener seguras a las comunidades del condado, retirando de las calles a personas con antecedentes de violencia o con órdenes judiciales pendientes.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron está comprometida con la protección del público mediante la reducción del crimen y el arresto de quienes amenazan la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad”, señaló Treviño en el comunicado oficial.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando con agencias estatales y federales para garantizar la tranquilidad y el cumplimiento de la ley en el sur de Texas.

Oficina del Sheriff del Condado de Cameron