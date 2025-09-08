HIDALGO, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) en el Puente Internacional de Hidalgo interceptaron presunta cocaína valorada en 890,700 dólares, oculta dentro de un vehículo.

“El encuentro de nuestros oficiales de primera línea con este conductor, quien tenía una orden de arresto pendiente, y el hallazgo de una cantidad significativa de narcóticos, refleja perfectamente nuestro compromiso continuo con la misión de seguridad fronteriza de CBP”, afirmó Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo.

El 5 de septiembre, oficiales de CBP detectaron un Dodge Durango intentando ingresar a Estados Unidos desde México. Durante la inspección primaria, se identificó al conductor como una persona con una orden de arresto vigente por una infracción de tráfico no extraditable. Durante la revisión secundaria, que incluyó el uso de equipos de inspección no intrusivos y un equipo canino, los oficiales descubrieron 26 paquetes de presunta cocaína con un peso combinado de 66.71 libras (30.26 kg) ocultos en el vehículo.

La OFO de CBP confiscó los narcóticos y el vehículo. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) arrestó al conductor y abrió una investigación criminal.