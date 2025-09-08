HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Oficial herido durante operativo SWAT en Mission ya fue dado de altaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Señalaron que este incidente recuerda a todos los miembros de las fuerzas del orden que cada día que se ponen el uniforme aceptan los riesgos de proteger a los demás, enfrentando los desafíos con fuerza, resiliencia y propósito.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 08 2025
Ad Placeholder

CONDADO HIDALGO, TEXAS – El sábado 6 de septiembre de 2025, el equipo SWAT fue activado para ejecutar una orden de registro relacionada con un sospechoso de homicidio. Durante la operación, mientras los operadores ingresaban y comenzaban a revisar la residencia, el sospechoso abrió fuego, hiriendo a uno de los miembros del equipo.

Gracias a su entrenamiento, valentía y equipo de protección, el oficial sufrió heridas que no ponen en riesgo su vida. Fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibió atención y ya ha sido dado de alta. Actualmente se encuentra en su hogar, recuperándose y se espera que tenga una recuperación completa.

Las autoridades expresaron su agradecimiento por las oraciones, mensajes y muestras de apoyo de la comunidad.

Las autoridades expresaron su agradecimiento por las oraciones, mensajes y muestras de apoyo de la comunidad.

Señalaron que este incidente recuerda a todos los miembros de las fuerzas del orden que cada día que se ponen el uniforme aceptan los riesgos de proteger a los demás, enfrentando los desafíos con fuerza, resiliencia y propósito.

Mission Operativo SWAT
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Prevención del suicidio: Alarma por cifras crecientes en EE.UU.

Sep 4, 2025

VALLE DE TEXAS - Septiembre marca un momento crítico para concienciar sobre un tema que sigue siendo un tabú en muchos sectores: el suicidio. Este mes está dedicado a la prevención del suicidio, y las cifras reveladas por los Centros para el Control y la Prevención de...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder