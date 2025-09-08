CONDADO HIDALGO, TEXAS – El sábado 6 de septiembre de 2025, el equipo SWAT fue activado para ejecutar una orden de registro relacionada con un sospechoso de homicidio. Durante la operación, mientras los operadores ingresaban y comenzaban a revisar la residencia, el sospechoso abrió fuego, hiriendo a uno de los miembros del equipo.

Gracias a su entrenamiento, valentía y equipo de protección, el oficial sufrió heridas que no ponen en riesgo su vida. Fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibió atención y ya ha sido dado de alta. Actualmente se encuentra en su hogar, recuperándose y se espera que tenga una recuperación completa.

Las autoridades expresaron su agradecimiento por las oraciones, mensajes y muestras de apoyo de la comunidad.

Las autoridades expresaron su agradecimiento por las oraciones, mensajes y muestras de apoyo de la comunidad.

Señalaron que este incidente recuerda a todos los miembros de las fuerzas del orden que cada día que se ponen el uniforme aceptan los riesgos de proteger a los demás, enfrentando los desafíos con fuerza, resiliencia y propósito.