By
• Noticias 48
Published September 29 2025
Seaside, CA — Este fin de semana, cerca de mil personas se dieron cita en la ciudad de Seaside para celebrar el tradicional festival “Oaxaca by the Sea”, un evento que transformó las calles en un vibrante escenario lleno de colores, música, danza y orgullo cultural.El festival, que rinde homenaje a las raíces oaxaqueñas de muchos residentes del área, reunió a familias enteras para disfrutar de bailes folclóricos, gastronomía típica, artesanías, y presentaciones artísticas que reflejan la riqueza cultural del estado de Oaxaca, México.Además de ser una celebración cultural, el evento también se convirtió en un espacio de diálogo y cooperación. Autoridades locales, representantes del gobierno de México y funcionarios del Consulado Mexicano participaron en reuniones durante el festival con el objetivo de fortalecer los lazos binacionales y alcanzar acuerdos de colaboración que beneficien tanto a los residentes de la Bahía de Monterey como a comunidades en diversas regiones de Oaxaca.Organizadores destacaron que “Oaxaca by the Sea” no solo promueve la identidad cultural y el orgullo de la comunidad migrante, sino que también impulsa el reconocimiento del aporte social, económico y cultural de los oaxaqueños en California.Los asistentes expresaron su entusiasmo y agradecimiento por contar con un evento que honra sus raíces y ofrece un espacio seguro y festivo para conectar con su herencia.

