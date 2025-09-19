HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Nuevos detalles un tiroteo registrado en Brownsville

Tiroteo Brownsville: Nuevas imágenes revelan el ataque frente al departamento de policía de Brownsville y la historia del atacante.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 19 2025
La ciudad de Brownsville se encuentra conmocionada tras el reciente tiroteo frente al departamento de policía local. Las nuevas imágenes de seguridad han arrojado luz sobre lo ocurrido, mostrando al atacante Ernesto Martínez Tagall, de 37 años, en el momento de los hechos.

El incidente ocurrió a las afueras de la comisaría de Brownsville, donde las cámaras de seguridad captaron a Tagall disparando contra dos personas antes de girar el arma contra sí mismo. Este acto de violencia ha escalado rápidamente en la lista de preocupaciones de la comunidad, que busca entender las motivaciones detrás del ataque.

La investigación ha revelado que Tagall tenía un historial de agresión violenta, lo que plantea preguntas sobre cómo se gestionan estos casos antes de que escalen a situaciones extremas. La comunidad está ansiosa por comprender cómo se puede prevenir que individuos con antecedentes similares representen un peligro para la sociedad.

Esta noche, se presentará una entrevista con expertos que ofrecerán su análisis sobre cómo las víctimas de abuso y violencia doméstica pueden buscar ayuda y prevenir situaciones extremas como esta. La importancia de educar a la comunidad sobre los recursos disponibles y las señales de advertencia de violencia inminente es más crucial que nunca.

El tiroteo en Brownsville ha dejado una marca profunda en la comunidad, resaltando la necesidad de discutir abiertamente sobre la violencia doméstica y encontrar maneras efectivas de abordarla. Las imágenes captadas y los testimonios de expertos prometen arrojar más luz sobre este tema crítico.

Brownsville policía seguridad Tiroteo violencia doméstica
Mas Noticias 48
Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Sep 19, 2025

McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...

Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción

Cierre temporal en Peñitas por trabajos de construcción

Sep 19, 2025

Peñitas, TX – Autoridades locales informaron que Liberty Blvd permanecerá cerrada entre Salinas Rd. y Blue Jay Ave. este sábado 20 de septiembre de 2025, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. debido a labores de construcción. Se recomienda a los conductores planear con...

Cambios en Examen de Ciudadanía

Cambios en Examen de Ciudadanía

Sep 19, 2025

Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.

Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

