By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 22 2025
Donna, TX –Un lamentable accidente vial ocurrido la tarde del martes dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años y varios heridos, según informó el Departamento de Policía de Donna.

El incidente se registró el martes 21 de octubre, alrededor de las 5:33 p.m., en el bloque 600 de la East Expressway 83. Oficiales respondieron a un reporte de colisión entre dos vehículos, una Chevrolet Silverado 2022 y un Chevrolet Cruze 2019.

Al llegar al lugar, los elementos observaron ambos vehículos con daños severos y múltiples personas lesionadas. Personal de emergencia de Med-Care EMS y el Departamento de Bomberos de Donna acudieron rápidamente para brindar primeros auxilios, y los ocupantes fueron trasladados a hospitales de la región.

Pese a los esfuerzos médicos, un adolescente de 16 años fue declarado sin vida en el Centro Médico de McAllen a causa de las lesiones sufridas. Las autoridades han decidido no revelar la identidad del menor por respeto a la familia.

La División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Donna, en conjunto con el Equipo de Reconstrucción de Accidentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, continúa con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del choque.

Desde la comunidad y autoridades locales, se han expresado muestras de apoyo y condolencias a la familia afectada, así como un llamado a conducir con precaución para evitar tragedias similares.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y todos los afectados por este trágico incidente”, expresó el Departamento de Policía de Donna en su comunicado oficial.

