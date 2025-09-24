HOY

By Cecilia Castaneda
Noticias 48
September 24 2025
The current image has no alternative text. The file name is: BVILLE.jpg

Weslaco, Texas – La Oficina de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal entre dos vehículos ocurrido hoy, martes 23 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 12:55 p.m., en la carretera SH 4, al este de N. Indiana Avenue en Brownsville.

La investigación preliminar indica que una Ford F-150, cargada con paquetes de narcóticos y ocupada por un conductor masculino, una pasajera femenina y un pasajero masculino, no cedió el paso y evadió a la Patrulla Fronteriza de EE. UU. La camioneta circulaba a alta velocidad en dirección oeste, perdió el control y colisionó con un camión Freightliner justo al este de la intersección.

  • El conductor del Freightliner fue trasladado al Valley Regional y dado de alta.
  • La pasajera femenina de la Ford fue trasladada al Valley Regional Hospital, donde permanece bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
  • El pasajero masculino de la Ford fue trasladado al Valley Baptist Hospital, recibió atención y ahora se encuentra bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
  • El conductor de la Ford, Yahir David Martínez, de 21 años y residente de Brownsville, falleció en el lugar del accidente.

La Administración de Control de Drogas (DEA) se hizo cargo de los narcóticos encontrados en el vehículo. Los troopers de DPS continúan investigando este accidente fatal.

