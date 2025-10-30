HOY

Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

South Padre Island: El Departamento de Transporte de Texas planea un segundo puente para aliviar el tráfico y fomentar el turismo en South Padre Island.

By Cecilia Castaneda
Published October 30 2025
Un Proyecto Ambicioso para South Padre Island

En un esfuerzo por mejorar el acceso y fomentar el crecimiento económico, el Departamento de Transporte de Texas, en colaboración con el Condado de Cameron, ha anunciado planes para la construcción de un segundo puente que conectará a South Padre Island. La iniciativa busca reducir el congestionamiento vehicular y atraer a más visitantes a la región.

El Desafío del Tráfico

El puente Queen Isabella, actualmente el único puente de acceso a la isla, se enfrenta a una alta demanda durante las temporadas turísticas. Según informes, los automovilistas pueden esperar hasta tres horas para cruzarlo durante el verano. Esta situación subraya la necesidad de una alternativa que facilite el flujo de tráfico y garantice un acceso más rápido y seguro en caso de emergencias.

Opiniones Divididas

A pesar de los beneficios proyectados, no todos los comerciantes locales están convencidos. Ernesto Zabaleta, propietario del restaurante Hopper House en Port Isabel, manifiesta incertidumbre sobre cómo afectará este nuevo desarrollo a su negocio. Sin embargo, otros empresarios, como los de Red Line Helicopters, ven con buenos ojos el proyecto, anticipando un aumento en el número de turistas y una mejora en la experiencia de viaje.

Impacto Económico y Turístico

El Departamento de Transporte de Texas estima que el proyecto podría costar entre 700 millones y 1 billón de dólares. A pesar de la inversión significativa, se espera que el nuevo puente impulse la economía local al facilitar el acceso a South Padre Island, lo que podría resultar en un aumento del turismo y, por ende, en mayores ingresos para los negocios de la zona.

