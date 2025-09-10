Nueva ley en Texas aumenta sanciones por letreros ilegales en Weslaco

WESLACO, Texas — Una nueva ley estatal, la House Bill 3611, entró en vigor en Texas con el objetivo de frenar la colocación de letreros ilegales en espacios públicos como camellones, banquetas y orillas de carretera.

La medida otorga a ciudades como Weslaco mayores facultades para sancionar a quienes incurran en esta práctica.

Entre los cambios más importantes se encuentran las multas más severas y la ampliación de la responsabilidad hacia quienes se anuncian en los letreros.

Las sanciones establecidas son las siguientes:

Primera infracción: hasta 1,000 dólares

Segunda infracción: hasta 2,500 dólares

Tercera o más: hasta 5,000 dólares

Además, no solo será responsable la persona que coloque los anuncios, sino también negocios, organizaciones, contratistas, campañas políticas e incluso funcionarios electos que se promuevan mediante este tipo de publicidad.

Autoridades locales explicaron que la intención es reducir la contaminación visual, mejorar la seguridad vial y mantener las comunidades más limpias y ordenadas. Se espera que los residentes noten menos letreros en vecindarios y carreteras concurridas.

El Departamento de Cumplimiento de Códigos de Weslaco exhortó a los negocios y campañas políticas a utilizar métodos de publicidad autorizados para evitar sanciones.

Las denuncias sobre letreros ilegales pueden realizarse al (956) 447-3401.