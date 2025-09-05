Lluvia y descensos de temperatura durante el fin de semana.
Nuestra Clínica Del Valle organiza entrega gratuita de productos frescosEricks Webs DesignEricks Webs Design
McAllen, Texas – En colaboración con Rio Grande Valley Catholic Charities, Nuestra Clínica Del Valle anunció la realización de un evento comunitario titulado Fresh Produce Giveaway, que ofrecerá a las familias del Valle acceso gratuito a alimentos y recursos de salud. El evento se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, de 9:00 de […]
McAllen, Texas – En colaboración con Rio Grande Valley Catholic Charities, Nuestra Clínica Del Valle anunció la realización de un evento comunitario titulado Fresh Produce Giveaway, que ofrecerá a las familias del Valle acceso gratuito a alimentos y recursos de salud.
El evento se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la dirección 111 S 15th Street, McAllen, TX 78501.
De acuerdo con los organizadores, los asistentes podrán recibir productos frescos, acceder a educación en salud y revisiones médicas, además de visitar más de 25 puestos con recursos comunitarios y proveedores locales. También se ofrecerán talleres informativos de bienestar y actividades para todas las edades.
La clínica hizo un llamado a la comunidad a participar en esta jornada, destacando que la iniciativa busca promover hábitos saludables y fortalecer el acceso a servicios básicos para las familias de la región.
- Pronósticos del Tiempo para el Valle del Río Grande: Fin de Semana con Cambios Climáticos
- Fútbol Americano y Eliminatorias Conmebol: Emociones en el Valle de Texas
- Nuestra Clínica Del Valle organiza entrega gratuita de productos frescos
- Fin de Semana con Temperaturas Extremas y Posibilidad de Tormentas
- Restauran el servicio tras apagón en Mission
Fiscal de distrito de Cameron, Luis V. Saenz, es reconocido por la DEA
Además, el fiscal participó en la reunión de la Junta Ejecutiva de HIDTA del Sur de Texas, donde reiteró la disposición de su oficina para colaborar entre agencias, compartir recursos y mantener estrategias a largo plazo en el combate contra redes de narcotráfico en la región.
Sospechoso de homicidio arrestado en Brownsville
Brazil es señalado como sospechoso en el homicidio de Tyler Gamez, de 23 años, ocurrido el pasado 30 de agosto en Victoria, Texas.
Incendio en Mission: Pareja de la tercera edad busca apoyo para reconstruir su hogar
Incendio: Un incendio en Mission consume parte de la casa de una pareja mayor, quienes ahora apelan a la solidaridad de la comunidad para reconstruir su vivienda.
Trabajadores hispanos: Temor a redadas impacta la construcción en el Valle
El miedo a operativos migratorios provoca escasez de mano de obra y retrasos en proyectos de construcción en el Valle.
Se registra presencia de ICE en Mission
La situación continúa bajo investigación.
Residente de Brownsville sentenciado a 46 meses de prisión por facilitar exportación ilegal de armas a México
Kenji Daniel Juárez se declaró culpable el pasado 23 de abril de haber recibido, ocultado, comprado, vendido y facilitado el transporte, asi como la venta de armas de fuego y cargadores de municiones con destino a México.
Arresto por robo mediante engaño en Rancho Viejo
El arrestado fue identificado como Carlos Alejandro Treviño, quien fue detenido el pasado 31 de julio del 2025.
Última Hora: Policía investiga agresión en McAllen
De acuerdo con la policía, la víctima requirió atención médica y el sospechoso permanece prófugo. En estos momentos, los investigadores continúan en la escena recopilando evidencia.
Aseguran más de 13 millones de dólares en metanfetaminas en el Puente Internacional de Pharr
PHARR, Texas – Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron un cargamento de metanfetamina valuado en más de 13.2 millones de dólares en las instalaciones de carga del...
Accidente de tráiler provoca cierre en N. Frontage Rd en Brownsville
Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente registrado este jueves en el bloque 5000 de N. Frontage Road, a la altura de Alton Gloor, que involucra a un tráiler. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas...
Actualización sobre sospechosos de robo en Elsa
ELSA, Texas – El 2 de septiembre de 2025, agentes del Departamento de Policía de Elsa respondieron al bloque 900 de la calle Extrumberto Solis, en el autocine Koko Loco, luego de que un ciudadano reconociera a dos hombres señalados en una publicación anterior en redes...
Medidas en McAllen: Nuevas Regulaciones para Centros Nocturnos
McAllen: Propietarios de bares en McAllen afrontan desafíos ante las nuevas normativas de seguridad.
Incendio en La Grulla es contenido rápidamente; no se reportan heridos graves
LA GRULLA, Texas – Oficiales y personal de primeros auxilios respondieron esta mañana a un incendio en la calle Benito. Según el propietario de la vivienda, una cocina de gas recién instalada se incendió y afectó parte de la estructura. El oficial Treviño actuó...
Autobús escolar de Edinburg CISD se ve involucrado en accidente; estudiantes resultan ilesos
Los ocupantes del automóvil fueron trasladados a un hospital local por personal de EMS, a solicitud propia.
Empleado de bar arrestado tras apuñalar a cliente en Raymondville
La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, aunque no se ha revelado su condición actual.
Autoridades alertan sobre el peligro de comprar pastillas y medicamentos en línea
Las personas que se involucren en la compra o venta de estas sustancias podrían enfrentar cargos estatales y federales.