Entravision Communications
Nuestra Clínica Del Valle organiza entrega gratuita de productos frescos

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 05 2025
McAllen, Texas – En colaboración con Rio Grande Valley Catholic Charities, Nuestra Clínica Del Valle anunció la realización de un evento comunitario titulado Fresh Produce Giveaway, que ofrecerá a las familias del Valle acceso gratuito a alimentos y recursos de salud.

El evento se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la dirección 111 S 15th Street, McAllen, TX 78501.

De acuerdo con los organizadores, los asistentes podrán recibir productos frescos, acceder a educación en salud y revisiones médicas, además de visitar más de 25 puestos con recursos comunitarios y proveedores locales. También se ofrecerán talleres informativos de bienestar y actividades para todas las edades.

La clínica hizo un llamado a la comunidad a participar en esta jornada, destacando que la iniciativa busca promover hábitos saludables y fortalecer el acceso a servicios básicos para las familias de la región.

