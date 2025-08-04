Cambio de liderazgo en la Patrulla Fronteriza sector Valle del Río GrandeEricks Webs DesignEricks Webs Design
Patrulla Fronteriza: Cambio de liderazgo en el sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.
VALLE DE TEXAS – La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) ha anunciado un cambio significativo en su liderazgo, removiendo a Gloria Chávez de su posición como jefa del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza. Chávez, nativa de Brownsville, había asumido este importante cargo en 2022, convirtiéndose en la mujer de mayor rango dentro de la agencia federal.
El nuevo líder interino del sector es Jason Schneider, quien ha sido nombrado agente jefe interino de la Patrulla Fronteriza.
Aunque CBP no ha proporcionado detalles sobre los motivos detrás de la destitución de Chávez, se ha emitido un comunicado donde se afirma que la agencia se mantiene fiel a sus valores fundamentales, destacando que la integridad es su prioridad.
La comunidad y los colegas de Chávez han expresado sorpresa ante este cambio inesperado.
El sector del Valle del Río Grande es uno de los más activos y desafiantes del país, debido a su proximidad a la frontera y el flujo constante de migrantes.
El liderazgo en esta región requiere una combinación de experiencia, estrategia y sensibilidad cultural, características que Chávez demostró durante su mandato.
Familia en Mission lucha sin agua ni electricidad tras tormenta
Mission: La familia González enfrenta desafíos extremos después de que fuertes vientos derribaran árboles y cables eléctricos.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
muerte
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...
Se entrega sospechoso de portar arma robada en Brownsville
Su entrega representa un paso importante en el esclarecimiento del caso, y las autoridades han reiterado su compromiso con la seguridad de la comunidad.
Investigan robo en Los Fresnos, buscan identificar a sospechoso
Las autoridades difundieron una fotografía de un vehículo y de una persona de interés relacionada con este caso.
Gobierno de Tamaulipas condena crimen del Delegado de la FGR y se solidariza con su familia
TAMAULIPAS — El Gobierno de Tamaulipas condenó enérgicamente el crimen perpetrado contra el Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. A través de un mensaje publicado en redes sociales,...
CBP incauta más de 1.1 millones de dólares en fentanilo y cocaína en el Puente Internacional Anzaldúas
MISSION, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un decomiso significativo de drogas el pasado 3 de agosto en el Puente Internacional Anzaldúas, asegurando más...
Contienen incendio de pastizal y estructura cerca de estación de bomberos en La Rosita
La corporación agradeció el apoyo brindado por los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Starr, así como al jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Escobares, García, por ofrecer asistencia adicional y personal en caso de ser necesario.
Fiscalías de Tamaulipas y FGR colaboran tras muerte de presunto servidor público en Reynosa
Persona fallece en Reynosa tras un misterioso incendio vehicular.
Fuertes vientos causan estragos en Edinburg
Vientos fuertes: Intersecciones sin semáforos y cortes de electricidad afectan la región tras intensas ráfagas.
Tormenta eléctrica afecta el centro del Condado de Hidalgo
VALLE DE TEXAS- En una jornada marcada por condiciones climáticas extremas, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso por tormenta eléctrica severa que afecta el centro del condado de Hidalgo. Este fenómeno se espera que persista hasta las 6 de la...
Familia en McAllen exige justicia tras accidente mortal durante su jornada laboral
La viuda de Juan Nava Hernández busca justicia tras la muerte de su esposo en un accidente vehicular en McAllen.
Persecución por tráfico de personas termina en Weslaco con seis detenidos; una mujer embarazada fue hospitalizada
El conductor, identificado como César Rafael León, de 34 años y originario de Indiana, intentó huir con varios migrantes a bordo, pero terminó impactando una patrulla del DPS antes de ser detenido.
Decomisan cocaína valuada en 1.5 millones de dólares en casa móvil de Mission
El principal sospechoso enfrentará cargos por reingreso ilegal agravado.
Buscan a sospechoso de tiroteo en Harlingen
Tiroteo: Las autoridades del condado Cameron buscan a un sospechoso tras un tiroteo en Harlingen.