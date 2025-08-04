HOY

Patrulla Fronteriza: Cambio de liderazgo en el sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 04 2025
VALLE DE TEXAS – La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) ha anunciado un cambio significativo en su liderazgo, removiendo a Gloria Chávez de su posición como jefa del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza. Chávez, nativa de Brownsville, había asumido este importante cargo en 2022, convirtiéndose en la mujer de mayor rango dentro de la agencia federal.

El nuevo líder interino del sector es Jason Schneider, quien ha sido nombrado agente jefe interino de la Patrulla Fronteriza.

Aunque CBP no ha proporcionado detalles sobre los motivos detrás de la destitución de Chávez, se ha emitido un comunicado donde se afirma que la agencia se mantiene fiel a sus valores fundamentales, destacando que la integridad es su prioridad.

La comunidad y los colegas de Chávez han expresado sorpresa ante este cambio inesperado.

El sector del Valle del Río Grande es uno de los más activos y desafiantes del país, debido a su proximidad a la frontera y el flujo constante de migrantes.

El liderazgo en esta región requiere una combinación de experiencia, estrategia y sensibilidad cultural, características que Chávez demostró durante su mandato.

