MISSION, TEXAS – La noche del sábado 16 de agosto, alrededor de las 10:01 p.m., elementos de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo acudieron al área de la carretera 107 y Trosper Road, en una zona rural de Mission, tras recibir reportes sobre un menor que caminaba solo.

Los agentes lograron ubicar al niño y lo reunieron de manera segura con su madre.

El caso fue turnado a los Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés) y permanece bajo investigación.