NFL: Expectativa Crece por Inicio de Temporada y Cambios en Equipos

Preparativos para la Temporada de la NFL

Con el inicio de la temporada de la NFL a la vuelta de la esquina, los Vaqueros de UTRGV intensifican sus entrenamientos bajo el calor intenso. El entrenador Travis Bush aún no ha revelado los 22 jugadores que iniciarán el partido el próximo 30 de Agosto, pero se observan avances notables en la ofensiva del equipo. Los pases son precisos y los corredores están demostrando su habilidad para encontrar espacios en el campo. Bush planea rotar a los receptores para mantenerlos en óptimas condiciones para el juego inaugural.

Últimos Resultados de la Pretemporada

En el duelo final de la semana 3 de la pretemporada, los Bengals superaron a los Commanders con un marcador de 31-17. A pesar de un comienzo difícil, Cincinnati logró remontar gracias al esfuerzo de Joe Burrow y Jake Browning, quienes destacaron con pases cruciales para el receptor Mitchell Tinsley. El equipo mostró una sólida defensa en la segunda mitad, asegurando la victoria.

Entrega de Julio Chávez Jr. a México

Julio Chávez Jr. fue extraditado de Estados Unidos a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa. Actualmente, se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Su transferencia se realizó después de pasar más de un mes en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Convocatoria de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana sigue ajustando su convocatoria para los amistosos contra Japón y Corea del Sur programados para Septiembre. Bajo la dirección de Vasco Aguirre, el enfoque está en dar oportunidades a los jugadores de la Liga MX que no participaron en la Copa Oro. Los entrenamientos comenzarán entre el 25 y 27 de agosto, y se anunciarán los seleccionados en breve.