NFL: Expectativa Crece por Inicio de Temporada y Cambios en Equipos

Preparativos para la Temporada de la NFL
Con el inicio de la temporada de la NFL a la vuelta de la esquina, los Vaqueros de UTRGV intensifican sus entrenamientos bajo el calor intenso. El entrenador Travis Bush aún no ha revelado los 22 jugadores que iniciarán el partido el próximo 30 de Agosto, pero se observan avances notables en la ofensiva del equipo. Los pases son precisos y los corredores están demostrando su habilidad para encontrar espacios en el campo. Bush planea rotar a los receptores para mantenerlos en óptimas condiciones para el juego inaugural.
Últimos Resultados de la Pretemporada
En el duelo final de la semana 3 de la pretemporada, los Bengals superaron a los Commanders con un marcador de 31-17. A pesar de un comienzo difícil, Cincinnati logró remontar gracias al esfuerzo de Joe Burrow y Jake Browning, quienes destacaron con pases cruciales para el receptor Mitchell Tinsley. El equipo mostró una sólida defensa en la segunda mitad, asegurando la victoria.
Entrega de Julio Chávez Jr. a México
Julio Chávez Jr. fue extraditado de Estados Unidos a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa. Actualmente, se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Su transferencia se realizó después de pasar más de un mes en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Convocatoria de la Selección Mexicana
La Selección Mexicana sigue ajustando su convocatoria para los amistosos contra Japón y Corea del Sur programados para Septiembre. Bajo la dirección de Vasco Aguirre, el enfoque está en dar oportunidades a los jugadores de la Liga MX que no participaron en la Copa Oro. Los entrenamientos comenzarán entre el 25 y 27 de agosto, y se anunciarán los seleccionados en breve.
MCALLEN, TEXAS - — Cuatro individuos, dos de ellos extranjeros en situación irregular, fueron acusados por su presunta participación en una red de tráfico de migrantes, informó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei. Los señalados son Enrique González, de 57 años y...
Procesan a hombre por homicidio tras choque fatal en Hidalgo
HIDALGO, Texas — Ignacio Luna, de 40 años, fue formalmente procesado este jueves por el cargo de homicidio involuntario en estado de ebriedad y dos cargos adicionales de asalto en estado de ebriedad, tras un accidente que cobró la vida de una persona en la ciudad de...
Reportan incendio de pastizal en el Condado Willacy
Un diputado de la Oficina del Sheriff del Condado Willacy (WCSO) fue el primero en llegar a la zona y confirmó la presencia de las llamas que se extendían rápidamente sobre el pastizal.
Se incendia camioneta en Álamo; conductor logra ponerse a salvo
Afortunadamente, el conductor salió ileso y no se registraron personas heridas. Sin embargo, las pérdidas materiales en la unidad fueron considerables.
Diagnóstico de cáncer impacta a bebé: Comunidad de McAllen se une para ayudar
Cáncer infantil: Una pequeña de 7 meses en Houston enfrenta retinoblastoma y recibe el apoyo de su comunidad en McAllen.
Hidalgo County Sheriff’s Office organiza evento de regreso a clases en Edcouch
La cita es a partir de las 6:00 p.m. en Delta Mercado, ubicado en 510 N. Yellow Jacket Dr., Edcouch, TX 77538.
Críticas hacia la embajada de México durante redadas de ICE
Migración: Líderes critican la falta de directrices y apoyo del gobierno mexicano en medio de tensiones migratorias.
Pierde la vida una persona en accidente trágico en Hidalgo
Accidente: Un accidente en Hidalgo deja un fallecido y cuatro heridos; las autoridades continúan investigando.
Familias piden justicia tras dos años de accidente mortal en calle Jackson
Accidente Edinburg: La comunidad busca respuestas mientras el presunto responsable sigue sin enfrentar cargos.
Camión de recolección de basura choca contra poste de luz en Pharr
Autoridades locales atendieron el accidente y se recomienda a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona.
ICE realiza operativo de cumplimiento en el condado de Cameron
ICE confirmó que se llevó a cabo un operativo de cumplimiento en el área del condado de Cameron.
Distribuirán productos frescos gratuitos para veteranos en Harlingen
El evento se llevará a cabo el jueves 21 de agosto de 2025, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en el Harlingen.
Pareja es arrestada por abuso y negligencia infantil contra un niño de tres años
La fianza de Nino es de 85 mil dólares, mientras que la de Rangel es de 75 mil dólares.
Piden a residentes de La Joya conservar agua durante labores de mantenimiento
El llamado busca garantizar que todos los hogares y negocios de la ciudad cuenten con el suministro necesario durante el periodo de labores.
Detienen a tercer sospechoso en investigación de robos de autos en Weslaco
De acuerdo con el informe oficial, Pérez fue identificado como la persona que condujo una camioneta robada desde la ciudad de Weslaco hasta cruzarla a México.