By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 25 2025
Harlingen, TX — La mañana del 20 de septiembre de 2025, a las 7:30 a.m., el Cameron County Sheriff’s Department respondió a un reporte de emergencia en el área del bloque 31000 de FM 1479, en Harlingen, donde se indicó que una mujer de 57 años podría estar atrapada en un lodazal.

Los agentes lograron establecer contacto telefónico con la mujer, quien brindó detalles adicionales sobre su ubicación. Con el apoyo de la División de Drones del Precinto 5, los oficiales localizaron a la afectada cerca de un campo de maíz.

La mujer y su compañero canino fueron rescatados de inmediato y evaluados por una unidad de EMS en la escena.

El Sheriff destacó que este resultado exitoso refleja la importancia del trabajo en equipo y el compromiso del departamento con el servicio a la comunidad. Entre los elementos reconocidos por su labor están el Deputy Rolando Sánchez, Deputy Hugo Salinas, Deputy Constable Ignacio Ramos y Deputy Constable Israel Garza.

