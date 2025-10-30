EDINBURG, Texas – El Departamento de Policía de Edinburg respondió a un fuerte accidente entre dos vehículos ocurrido el 29 de octubre de 2025, alrededor de las 4:27 de la tarde, en la intersección de Schunior Road y Veterans Boulevard.

De acuerdo con los primeros reportes, en el choque estuvieron involucrados un Jeep Compass azul y un Nissan negro. Debido al impacto, el Jeep Compass volcó sobre la carretera.

La conductora del Jeep Compass fue trasladada a un hospital local con lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que el conductor del Nissan resultó ileso.

Las autoridades informaron que la investigación sobre las causas del accidente continúa en curso.