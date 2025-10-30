HOY

Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Entravision Communications
Noticias Locales

Mujer resulta herida tras choque entre dos vehículos en EdinburgEricks Webs DesignEricks Webs Design

EDINBURG, Texas – El Departamento de Policía de Edinburg respondió a un fuerte accidente entre dos vehículos ocurrido el 29 de octubre de 2025, alrededor de las 4:27 de la tarde, en la intersección de Schunior Road y Veterans Boulevard. De acuerdo con los primeros reportes, en el choque estuvieron involucrados un Jeep Compass azul […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 30 2025
Ad Placeholder

EDINBURG, Texas – El Departamento de Policía de Edinburg respondió a un fuerte accidente entre dos vehículos ocurrido el 29 de octubre de 2025, alrededor de las 4:27 de la tarde, en la intersección de Schunior Road y Veterans Boulevard.

De acuerdo con los primeros reportes, en el choque estuvieron involucrados un Jeep Compass azul y un Nissan negro. Debido al impacto, el Jeep Compass volcó sobre la carretera.

La conductora del Jeep Compass fue trasladada a un hospital local con lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que el conductor del Nissan resultó ileso.

Las autoridades informaron que la investigación sobre las causas del accidente continúa en curso.

accidente vial choque Edinburg Jeep Compass Nissan Policía de Edinburg Schunior Road Veterans Boulevard
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Oct 28, 2025

Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder