Mujer pierde la vida en accidente en La Feria

LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron.

De acuerdo con la investigación preliminar, una mujer que conducía un Nissan Juke blanco se desplazaba hacia el sur por FM 2566, al norte de Business 83, cuando no respetó una señal de alto, lo que provocó que el vehículo saliera disparado al cruzar las vías del tren y chocara contra un señalamiento metálico, donde finalmente se detuvo.

La conductora fue identificada como Miranda Mireles, de 30 años y residente de La Feria, quien fue trasladada al Hospital Valley Baptist en Harlingen, donde lamentablemente murió a causa de sus heridas.

Los agentes del DPS continúan investigando las causas de este accidente mortal.