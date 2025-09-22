BROWNSVILLE, Texas – Una mujer de 34 años del sur de Texas se declaró culpable de conspirar para poseer con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, informó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Tras su arresto inicial, la acusada, Edith González, admitió que “sabía que este día llegaría” y reconoció haber “envuelto como regalo” una caja que contenía el narcótico.

El caso se remonta al 16 de abril de 2024, cuando las autoridades detuvieron una Chevrolet Equinox en Weslaco y localizaron dentro del vehículo una caja de cartón envuelta como obsequio con 8.8 kilogramos de cocaína.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, González reconoció haber mantenido comunicación con otras personas para coordinar la entrega de la droga.

El juez federal Rolando Olvera será quien dicte sentencia el 17 de diciembre. González enfrenta una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua en una prisión federal, además de una posible multa de hasta 10 millones de dólares.

Este caso forma parte de una operación de las Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (OCDETF, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es identificar, interrumpir y desmantelar organizaciones de tráfico de drogas y redes criminales que amenazan a Estados Unidos mediante un enfoque de colaboración entre agencias federales, estatales y locales.

La investigación fue realizada por la DEA, HSI, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). El caso es procesado por el fiscal federal auxiliar Óscar Ponce.