BROWNSVILLE, Texas – Una mujer de 34 años del sur de Texas se declaró culpable de conspirar para poseer con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, informó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei. Tras su arresto inicial, la acusada, Edith González, admitió que “sabía que este día llegaría” y reconoció haber […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 22 2025
BROWNSVILLE, Texas – Una mujer de 34 años del sur de Texas se declaró culpable de conspirar para poseer con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, informó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Tras su arresto inicial, la acusada, Edith González, admitió que “sabía que este día llegaría” y reconoció haber “envuelto como regalo” una caja que contenía el narcótico.

El caso se remonta al 16 de abril de 2024, cuando las autoridades detuvieron una Chevrolet Equinox en Weslaco y localizaron dentro del vehículo una caja de cartón envuelta como obsequio con 8.8 kilogramos de cocaína.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, González reconoció haber mantenido comunicación con otras personas para coordinar la entrega de la droga.

El juez federal Rolando Olvera será quien dicte sentencia el 17 de diciembre. González enfrenta una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua en una prisión federal, además de una posible multa de hasta 10 millones de dólares.

Este caso forma parte de una operación de las Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (OCDETF, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es identificar, interrumpir y desmantelar organizaciones de tráfico de drogas y redes criminales que amenazan a Estados Unidos mediante un enfoque de colaboración entre agencias federales, estatales y locales.

La investigación fue realizada por la DEA, HSI, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). El caso es procesado por el fiscal federal auxiliar Óscar Ponce.

Mas Noticias 48
Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Sep 22, 2025

El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...

Policía de Pharr busca a sospechoso por robo de vehículo

Policía de Pharr busca a sospechoso por robo de vehículo

Sep 19, 2025

PHARR, Texas — El Departamento de Policía de Pharr solicitó la ayuda de la comunidad para localizar a un sospechoso relacionado con el robo de un vehículo reportado el 30 de agosto de 2025, alrededor de las 9:28 de la mañana, en el área sur de Pharr. El vehículo...

Policía de Donna busca a hombre acusado de acoso

Policía de Donna busca a hombre acusado de acoso

Sep 19, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Anthony Ray Ramírez, de 41 años y originario de Weslaco, quien es buscado en relación con una investigación por acoso. De acuerdo con las autoridades, el incidente...

Palmview obtiene $875,000 para mejorar East Goodwin Road

Palmview obtiene $875,000 para mejorar East Goodwin Road

Sep 19, 2025

PALMVIEW, Texas – La ciudad de Palmview recibió una subvención de $875,000 del Programa de Reasignación de Recuperación de Desastres de la Oficina General de Tierras (GLO) para financiar un proyecto de infraestructura destinado a mejorar la seguridad y funcionalidad...

Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025

Sep 19, 2025

McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...

Cambios en Examen de Ciudadanía

Cambios en Examen de Ciudadanía

Sep 19, 2025

Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.

