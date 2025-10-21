EDINBURG, Texas – Un jurado del condado Hidalgo encontró culpable a Patricia Méndez, de 50 años y residente de Mission, por indecencia con un menor y dos cargos de asalto sexual contra un menor. El veredicto se emitió el 16 de octubre de 2025, y más tarde ese mismo día la fase de determinación de la sentencia concluyó con la imposición de la pena máxima en todos los cargos.

La evidencia presentada reveló que el 21 de septiembre de 2020, la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo respondió a un reporte de asalto sexual en coordinación con el Departamento de Policía de Palmview, relacionado con Méndez, Julio Jacob Iglesias, de 38 años, y una niña de 14 años.

Durante el juicio, el jurado escuchó que en mayo de 2020, la víctima fue a la casa de Méndez para pasar la noche con una amiga cercana, hija de la acusada. Esa noche, Méndez e Iglesias cometieron el asalto sexual contra la menor. El reporte se presentó tres meses después, luego de que la niña fuera ingresada al hospital por ideaciones suicidas derivadas del abuso.

Durante la fase de determinación de la sentencia, Méndez solicitó al jurado una pena mínima con supervisión comunitaria, pero el jurado decidió imponer la máxima condena en todos los cargos.

El 20 de octubre de 2025, el juez Orlando J. Esquivel de la Corte de Distrito 430 del Condado Hidalgo sentenció a Méndez a 40 años de prisión.

“El veredicto del jurado envía un mensaje claro: quienes se aprovechan de nuestros más vulnerables serán responsabilizados al máximo de la ley”, declaró el fiscal del condado Hidalgo, Toribio “Terry” Palacios. “La sentencia refleja la gravedad del crimen y el compromiso inquebrantable de nuestra comunidad de proteger a los niños inocentes”.

Los cargos surgieron de una investigación conjunta de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo y el Departamento de Policía de Palmview, con la colaboración del Centro de Defensa Infantil de los condados Hidalgo y Starr.

El caso fue llevado a juicio por las fiscales adjuntas Alejandra Robledo Guerra y Andrea Maldonado.

Por su parte, Julio Jacob Iglesias tiene programada una audiencia previa al juicio en la Corte de Distrito 389 del Condado Hidalgo el 3 de noviembre de 2025.