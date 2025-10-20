MISSION, Texas — Autoridades del Condado Hidalgo investigan un homicidio registrado durante la madrugada de este lunes en una zona rural de Mission.

De acuerdo con la información preliminar, a la 1:37 de la mañana, agentes del Sheriff respondieron a un reporte de disparos en el bloque 4200 de J and A Drive. Al ingresar a la vivienda, los oficiales localizaron a un hombre de 42 años sin vida.

Un testigo en la escena informó a las autoridades que una mujer había huido del lugar con un rifle. Tras un operativo inmediato en el área, los agentes lograron detener a la mujer sospechosa y localizaron el arma que presuntamente fue utilizada.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades del fallecido ni de la mujer detenida.

El Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo informó que la investigación continúa activa y no se ha dado a conocer el posible motivo del incidente.

Se pide a cualquier persona con información relacionada comunicarse de forma confidencial a la Oficina del Sheriff al (956) 383-8114 o a la línea de Alto al Crimen del Condado Hidalgo al (956) 668-TIPS (8477).