Mujer arrestada por la muerte de un hombre abatido a balazos en residencia rural de Mission

El Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo informó que la investigación continúa activa y no se ha dado a conocer el posible motivo del incidente.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 20 2025
MISSION, Texas — Autoridades del Condado Hidalgo investigan un homicidio registrado durante la madrugada de este lunes en una zona rural de Mission.

De acuerdo con la información preliminar, a la 1:37 de la mañana, agentes del Sheriff respondieron a un reporte de disparos en el bloque 4200 de J and A Drive. Al ingresar a la vivienda, los oficiales localizaron a un hombre de 42 años sin vida.

Un testigo en la escena informó a las autoridades que una mujer había huido del lugar con un rifle. Tras un operativo inmediato en el área, los agentes lograron detener a la mujer sospechosa y localizaron el arma que presuntamente fue utilizada.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades del fallecido ni de la mujer detenida.

Se pide a cualquier persona con información relacionada comunicarse de forma confidencial a la Oficina del Sheriff al (956) 383-8114 o a la línea de Alto al Crimen del Condado Hidalgo al (956) 668-TIPS (8477).

