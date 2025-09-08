Weslaco – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la noche del sábado 6 de septiembre de 2025 en la intersección de La Homa y la calle 66, al sur de Mile 5 Line, en el condado Hidalgo.

Según el reporte preliminar, una camioneta Toyota Tacoma 2020 viajaba hacia el oeste por la calle 66 cuando su conductor no respetó la señal de alto y se impactó contra una GMC Envoy 2006 que circulaba hacia el norte por La Homa.

Tras el choque, la GMC giró, golpeó una cerca y un poste de servicios públicos, volcó sobre su techo y terminó en los carriles sur de La Homa Road. El conductor de la Tacoma fue trasladado al Doctors Hospital at Renaissance para evaluación médica.

El conductor de la GMC, identificado como Latwon Oscar Uribe, de 17 años y residente de Mission, perdió la vida en el lugar a consecuencia de sus heridas.

La Joya Independent School District (La Joya ISD) confirmó que Uribe era estudiante de Palmview High School y emitió un comunicado en el que expresó su profundo pesar por la pérdida.

“Con gran tristeza compartimos el fallecimiento de uno de nuestros estudiantes… La pérdida de un joven es desgarradora y sabemos que afecta profundamente a nuestra comunidad escolar”, señaló la superintendente Dr. Marcey Sorensen.

El distrito escolar informó que pondrá a disposición consejeros y personal de apoyo para estudiantes y personal que lo necesiten los días lunes 8 y martes 9 de septiembre. Además, indicó que comunicará detalles sobre los servicios fúnebres en coordinación con la familia.

El DPS continúa con la investigación de este accidente.