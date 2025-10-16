HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Movilización de autoridades federales en curso; DPS asiste en el lugar y hay por lo menos dos detenidos

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 16 2025
MCALLEN, TEXAS – Autoridades federales se encuentran realizando una actividad en curso en el área, según fue confirmado a Noticias 48. Hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta de la presencia policial.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) también se encuentra colaborando en el sitio mientras las investigaciones continúan.

Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.

autoridades federales DPS investigación en curso noticia en desarrollo seguridad pública Texas
