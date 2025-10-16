MCALLEN, TEXAS – Autoridades federales se encuentran realizando una actividad en curso en el área, según fue confirmado a Noticias 48. Hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta de la presencia policial.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) también se encuentra colaborando en el sitio mientras las investigaciones continúan.

Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.