DONNA, TEXAS – DONNA, Texas — Elementos de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo (HCSO) respondieron este miércoles a un reporte de disparos en el bloque 1200 de Stites Road, en el área rural de Donna.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer y a un hombre adultos sin vida.

Las autoridades confirmaron que se trata de una investigación activa, por lo que piden a la comunidad evitar la zona mientras continúan las labores en la escena.

La HCSO indicó que más información será dada a conocer conforme esté disponible.

Un equipo de Univision 48 se encuentra en el lugar recabando más detalles sobre este trágico hecho.