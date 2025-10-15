HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Movilización de autoridades en DonnaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Un equipo de Univision 48 ya se encuentra en la escena recopilando más información.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 15 2025
Ad Placeholder

DONNA, TEXAS – DONNA, Texas — Elementos de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo (HCSO) respondieron este miércoles a un reporte de disparos en el bloque 1200 de Stites Road, en el área rural de Donna.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer y a un hombre adultos sin vida.

Las autoridades confirmaron que se trata de una investigación activa, por lo que piden a la comunidad evitar la zona mientras continúan las labores en la escena.

La HCSO indicó que más información será dada a conocer conforme esté disponible.

Un equipo de Univision 48 se encuentra en el lugar recabando más detalles sobre este trágico hecho.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Oct 15, 2025

LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...

Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario

Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario

Oct 13, 2025

Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas: Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00...

Ad Placeholder
Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica

Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica

Oct 13, 2025

Boca Chica, Texas – Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un cuerpo en la playa cerca de Boca Chica, confirmó un funcionario de la dependencia. El hallazgo se produjo luego de que autoridades de México informaran sobre un posible ahogamiento ocurrido en una...

SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship

SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship

Oct 13, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...

Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco

Mujer pierde la vida en accidente en La Feria

Oct 13, 2025

LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...

Accidente provoca cierres temporales en Edinburg

Accidente provoca cierres temporales en Edinburg

Oct 10, 2025

EDINBURG, Texas — La Policía de Edinburg respondió a un accidente grave en el cruce de Trenton Road y Primavera Street, lo que provocó cierres temporales en la zona. El tráfico hacia el este en Trenton estuvo cerrado cerca de la autopista y frente al norte, mientras...

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos

Oct 10, 2025

Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder