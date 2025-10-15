LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria.

El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una posible fractura en una pierna. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas del accidente ni sobre su estado actual de salud.

Las autoridades continúan investigando el incidente.