Motociclista resulta gravemente herido tras accidente en EdinburgEricks Webs DesignEricks Webs Design
El conductor del Malibu no resultó con lesiones, mientras que el motociclista fue trasladado de emergencia al DHR Health con heridas graves.
Edinburg, TX — La mañana de este martes 30 de septiembre de 2025, alrededor de las 7:06 a.m., unidades del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente mayor en la intersección de Trenton Rd y McColl Rd.
De acuerdo con el reporte preliminar, un motociclista viajaba hacia el este por Trenton Rd, mientras que un Chevrolet Malibu negro circulaba en dirección opuesta. El Malibu intentó girar hacia el sur sobre McColl Rd, pero presuntamente no cedió el derecho de paso y terminó impactando a la motocicleta.
El conductor del Malibu no resultó con lesiones, mientras que el motociclista fue trasladado de emergencia al DHR Health con heridas graves.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades en el accidente.
- El Tribunal de Comisionados del Condado Hidalgo aprueba orden que prohíbe la venta de animales no ganaderos en la vía pública
- Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna
- Condiciones del Tiempo: Condiciones más frescas durante la mañana
- Congresista Gonzalez anuncia más de 170 millones de dólares en asignaciones revisadas del Título I para escuelas del sur de Texas
- Mcallen anuncia temporada de otoño con programación artística y nuevos fondos estatales
Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville
Brownsville, TX – El Departamento de Bomberos de Brownsville se encuentra en la escena de un incendio en una embarcación en el Puerto de Brownsville. De acuerdo con las autoridades, no se han reportado personas lesionadas en el lugar. Los equipos de bomberos continúan...
Dos menores detenidos tras tiroteo en Edinburg
Las dos víctimas fueron trasladadas al McAllen Medical Center, donde se reportan en condición estable con heridas que no ponen en riesgo su vida.
Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota
La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó...
McAllen se une en la 32ª Vigilia a la Luz de las Velas contra la violencia doméstica
Organizadores invitan a los ciudadanos a traer amigos y familiares, y formar parte de un evento que simboliza el compromiso comunitario de prevenir la violencia y brindar apoyo a quienes han sido afectados.
Capturan en Stockdale a sospechoso de homicidio en casino de Eagle Pass
De momento, las autoridades informaron que todas las preguntas de los medios deberán dirigirse al Oficial de Información Pública del DPS.
Reportan incendio en restaurante de Brownsville
Las autoridades confirmaron que no se registraron lesionados, ni entre los empleados ni entre el personal de emergencias que atendió el incidente.
Sur de Texas: Clima Cálido Continúa a Pesar del Otoño, con Cambios en las Temperaturas Mínimas
Sur de Texas: Clima Cálido Continúa a Pesar del Otoño, con Cambios en las Temperaturas Mínimas Aunque ya estamos en la temporada de otoño y se ha notado una disminución en los niveles de humedad, el sur de Texas continuará experimentando condiciones cálidas durante el...
Pronóstico del Tiempo para el Sur de Texas: Condiciones Agradables y Fenómenos Meteorológicos Actuales
Estado del Tiempo en el Valle del Río GrandeEste día, las condiciones climáticas en el sur de Texas serán agradables y favorables para las actividades al aire libre. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 90°F (32°C) y las mínimas se mantendrán alrededor...
Capacitación binacional fortalece la inspección de armas en Hidalgo
Capacitacion binacional: Oficiales mexicanos y estadounidenses colaboran en un ejercicio conjunto para mejorar el control fronterizo.
Caso de Asesinato: Deliberación en Curso en el Condado de Cameron
Asesinato: El jurado evalúa si Pedro Ángel Polanco actuó en defensa propia en el asesinato de David Galván en Harlingen.
Descubren que tráiler reportado como robado en realidad provenía de Edinburg; víctima fue detenida
La persona que inicialmente reportó el robo fue detenida mientras se realizan las investigaciones correspondientes, según indicaron las autoridades.
Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru
BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...
Consulado de México en Brownsville invita a la comunidad a jornada sabatina
La jornada está dirigida a todos los residentes que necesiten estos servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites consulares de manera rápida y eficiente.
San Benito ofrecerá instalación gratuita de detectores de humo a residentes
SAN BENITO, Texas — El Departamento de Bomberos de San Benito anunció un programa comunitario para brindar detectores de humo gratuitos a los residentes dentro de los límites de la ciudad. Además de entregar los equipos, el personal del departamento también podrá...
McAllen: Conferencia de prensa con más detalles sobre el Desfile Navideño 2025
McALLEN, Texas — La ciudad de McAllen anunció que este viernes 26 de septiembre realizará una conferencia de prensa con nuevos detalles sobre el McAllen Holiday Parade 2025, el tradicional Desfile Navideño que cada año reúne a miles de familias en el Valle del Río...
CBP decomisa más de $13 millones en metanfetamina en el puerto de entrada en Roma
En total, los oficiales aseguraron 1,473.65 libras (668.44 kg) de metanfetamina, con un valor estimado en las calles de $13,173,615 dólares.