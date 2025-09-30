HOY

Entravision Communications
Motociclista resulta gravemente herido tras accidente en Edinburg

El conductor del Malibu no resultó con lesiones, mientras que el motociclista fue trasladado de emergencia al DHR Health con heridas graves.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 30 2025
Edinburg, TX — La mañana de este martes 30 de septiembre de 2025, alrededor de las 7:06 a.m., unidades del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente mayor en la intersección de Trenton Rd y McColl Rd.

De acuerdo con el reporte preliminar, un motociclista viajaba hacia el este por Trenton Rd, mientras que un Chevrolet Malibu negro circulaba en dirección opuesta. El Malibu intentó girar hacia el sur sobre McColl Rd, pero presuntamente no cedió el derecho de paso y terminó impactando a la motocicleta.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades en el accidente.

