Entravision Communications
Noticias Locales

Mission Resource Center ofrece asistencia alimentaria a familias de Mission

MISSION, Texas – El Mission Resource Center, en colaboración con el Food Bank of the Rio Grande Valley, anunció la disponibilidad de asistencia alimentaria para las familias que enfrentan dificultades económicas. Como parte del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés), se estarán entregando alimentos proporcionados por el Departamento de […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 03 2025
MISSION, Texas – El Mission Resource Center, en colaboración con el Food Bank of the Rio Grande Valley, anunció la disponibilidad de asistencia alimentaria para las familias que enfrentan dificultades económicas.

Como parte del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés), se estarán entregando alimentos proporcionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a individuos y familias que lo necesiten.

Para recibir la ayuda, los solicitantes deben presentar una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio, como un recibo de servicios. La asistencia está abierta a cualquier persona que requiera apoyo con alimentos, sin restricciones adicionales.

El centro se ubica en el 115 S. Mayberry St., Mission, Texas, y opera de lunes a viernes en un horario de 8:30 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1:30 a 5:00 de la tarde.

alimentos Mission
More From Noticias 48
