Mission Resource Center ofrece asistencia alimentaria a familias de Mission
MISSION, Texas – El Mission Resource Center, en colaboración con el Food Bank of the Rio Grande Valley, anunció la disponibilidad de asistencia alimentaria para las familias que enfrentan dificultades económicas.
Como parte del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés), se estarán entregando alimentos proporcionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a individuos y familias que lo necesiten.
Para recibir la ayuda, los solicitantes deben presentar una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio, como un recibo de servicios. La asistencia está abierta a cualquier persona que requiera apoyo con alimentos, sin restricciones adicionales.
El centro se ubica en el 115 S. Mayberry St., Mission, Texas, y opera de lunes a viernes en un horario de 8:30 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1:30 a 5:00 de la tarde.
Autoridades alertan sobre el peligro de comprar pastillas y medicamentos en línea
Las personas que se involucren en la compra o venta de estas sustancias podrían enfrentar cargos estatales y federales.
Aseguran más de 107 mil dólares no declarados en dos incidentes en Brownsville
La omisión puede resultar en el decomiso del dinero y/o en arresto.
Delincuente hondureño es nombrado fugitivo destacado de septiembre en Texas
Bustrillo-Vásquez, de 33 años, es buscado desde el 11 de agosto de 2025 en el condado de Bexar por secuestro agravado con lesiones y abuso sexual, agresión sexual agravada y tráfico de personas.
Food Bank RGV realizará distribución gratuita de frutas y verduras en Donna
La entrega se realizará en horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, o hasta agotar existencias.
Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville
CONDADO CAMERON, TEXAS - El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo...
Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos
Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.
McAllen refuerza acciones contra bares que violan reglas de permisos en bares
MCALLEN, TEXAS - La ciudad de McAllen intensificó sus medidas para garantizar la seguridad y la rendición de cuentas en el distrito de Entretenimiento y Cultura (ECOD), al sancionar a operadores de bares que incumplen con los requisitos de permisos. Durante la...
Cierran temporalmente el sendero City Lake en Harlingen por trabajos de repavimentación
El cierre se debe a los trabajos de repavimentación y mejoras en el sendero, con el objetivo de brindar a la comunidad un espacio más seguro y cómodo para sus actividades al aire libre.
Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo
El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la...
Edinburg realizará evento gratuito de concientización y prevención del cáncer de próstata
La ciudad de Edinburg, en colaboración con DHR Health, South Texas Health Systems, Hidalgo County Health, Edinburg EDC y UTRGV Health, invita a la comunidad a participar en un evento de bienestar sobre el cáncer de próstata, que se llevará a cabo el próximo martes 2...
Apuñalamiento en Weslaco deja a un hombre herido y un arresto
Apuñalamiento: Un hombre es arrestado tras un incidente de apuñalamiento en Weslaco, Texas.
Incendio en Weslaco: Bomberos luchan contra fuego en Restaurante Sevilla Coffee
Weslaco: Un incendio en el restaurante Sevilla Coffee en Weslaco deja a residentes conmocionados y autoridades investigando las causas.
Distribuirán frutas y verduras gratis en San Benito este 3 de septiembre
La entrega se realizará en el San Benito Fair Grounds, ubicado en 551 Cesar Gonzalez Parkway, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., o hasta agotar existencias.
Operativos policiales en Mercedes combaten la conducción bajo influencia
Seguridad vial: La policía de Mercedes intensifica sus esfuerzos de vigilancia durante el fin de semana del Día del Trabajo para garantizar la seguridad vial.
Emprendimiento en el Valle de Texas: Deli Spices entre los mejores de Texas
Emprendimiento: Una madre del Valle de Río Grande transforma su pasión culinaria en un negocio exitoso con Deli Spices.
Estudiante de Edinburg se declara culpable por posesión de arma en escuela
Jay Lira enfrenta consecuencias legales tras admitir posesión de arma en un plantel educativo.