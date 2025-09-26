MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway.

El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera responsable, contribuyendo a mantener la ciudad más limpia, segura y amigable con el medio ambiente. Los participantes podrán entregar sus llantas usadas y así ayudar a reducir la basura ilegal y proteger el entorno.

La ciudad de Mission hace un llamado a todos los residentes a sumarse y contribuir a un futuro más verde y sostenible.