Entravision Communications
MFE realizará evento temporal de inscripción a TSA PreCheck del 7 al 10 de octubre

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 07 2025
Cortesía: Pixels

MCALLEN, TEXAS – El Aeropuerto Internacional de McAllen (MFE) anunció que será sede de un evento especial de inscripción al programa TSA PreCheck, en colaboración con IDEMIA, del 7 al 10 de octubre.

Durante esos días, los interesados podrán completar el proceso de registro para obtener este beneficio que agiliza los controles de seguridad en aeropuertos de todo el país.

El evento se llevará a cabo en el lado este del lobby de MFE, con horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Las personas que lleguen sin cita serán atendidas, siempre que lo hagan al menos 30 minutos antes del cierre de cada turno.

Cómo registrarse

Para participar, los solicitantes deben preinscribirse en línea siguiendo estos pasos:

  1. Acceder al portal oficial https://tsaenrollmentbyidemia.tsa.dhs.gov/programs/precheck
  2. Seleccionar “New Enrollment”
  3. Completar cada paso del formulario y avanzar con “Next”
  4. Ingresar su ciudad, código postal o código de aeropuerto
  5. Elegir la ubicación “Pop Up: MFE, 10/07–10/10”
  6. Seleccionar la hora de cita deseada

Documentos y cost

Para completar el proceso, los solicitantes deberán presentar comprobante de identidad y ciudadanía estadounidense, como un pasaporte de Estados Unidos, o bien una acta de nacimiento y licencia de conducir.

Durante la cita, el personal de IDEMIA tomará huellas dactilares y una fotografía digital para realizar la verificación de antecedentes.

El costo del trámite es de $78 dólares, válido por cinco años de servicio. El pago se realiza en el sitio al momento de la cita, y se aceptan tarjetas de crédito, money orders, cheques de empresa o cheques certificados.
No se aceptan pagos en efectivo ni cheques personales.

TSA PreCheck permite a los viajeros aprobados pasar por los filtros de seguridad de manera más rápida y sin necesidad de quitarse zapatos, cinturón o computadora portátil, facilitando la experiencia en los aeropuertos.

