Ciudad de México.– El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México continuará un diálogo abierto, respetuoso y en varios niveles con las autoridades de Estados Unidos, como parte de su estrategia de defensa legal y protección de los connacionales en el extranjero.

En conferencia de prensa, De la Fuente subrayó que la protección de los mexicanos fuera del país es una de las instrucciones más claras de la presidenta Claudia Sheinbaum y un eje prioritario de su gobierno. Destacó que la relación con Estados Unidos se basa en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, sin subordinarse y con pleno respeto a la soberanía nacional.

“El objetivo es atender todo el ciclo migratorio a través del diálogo. México rechaza prácticas que criminalicen la migración, violen los derechos humanos o pongan en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades. Nuestro país mantiene un enfoque humanista en materia de movilidad y migración”, afirmó.

El canciller detalló que este diálogo se realiza en distintos niveles: desde los consulados con autoridades locales de ICE, CBP, Border Patrol y alguaciles de condado; entre la embajada mexicana en Washington y el Departamento de Estado; y personalmente con su homólogo estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio.

Acciones de protección consular

Durante la conferencia, se presentaron actualizaciones sobre los esfuerzos de la cancillería:

6,326 visitas a centros de detención de migrantes mexicanos realizadas hasta el 20 de agosto, un promedio de 30 diarias, informó Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte.

En el centro de detención de Everglades, el consulado de Miami ha efectuado cinco visitas y entrevistado a 118 connacionales.

Se han otorgado más de 13,100 asesorías legales a través de la Dirección General de Protección Consular, señaló Vanessa Calva Ruiz, con el apoyo de más de 300 proveedores que ofrecen asistencia gratuita o de bajo costo, más de la mitad en temas migratorios.

La directora de Movilidad Humana, Fátima Ríos González, reportó que en los últimos meses se ha registrado una reducción del 91% en los encuentros de migrantes irregulares en la frontera México–EE. UU., alcanzando el nivel más bajo en cinco décadas.

Nombramientos diplomáticos

Al responder preguntas de la prensa, De la Fuente destacó la confirmación por parte de la Comisión Permanente del Senado de siete nombramientos de embajadores presidenciales, cinco de los cuales corresponden a miembros activos y distinguidos del Servicio Exterior Mexicano, lo que —dijo— representa un equilibrio entre diplomáticos de carrera y designaciones políticas.

“México seguirá defendiendo y protegiendo los derechos humanos de todos sus connacionales en el exterior, independientemente de su situación migratoria, utilizando todos los medios legales y diplomáticos a nuestro alcance”, concluyó el canciller.