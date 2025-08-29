Seguridad vial: La policía de Mercedes intensifica sus esfuerzos de vigilancia durante el fin de semana del Día del Trabajo para garantizar la seguridad vial.
Ciudad de México.– El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México continuará un diálogo abierto, respetuoso y en varios niveles con las autoridades de Estados Unidos, como parte de su estrategia de defensa legal y protección de los connacionales en el extranjero. En conferencia de prensa, De la Fuente subrayó […]
Ciudad de México.– El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México continuará un diálogo abierto, respetuoso y en varios niveles con las autoridades de Estados Unidos, como parte de su estrategia de defensa legal y protección de los connacionales en el extranjero.
En conferencia de prensa, De la Fuente subrayó que la protección de los mexicanos fuera del país es una de las instrucciones más claras de la presidenta Claudia Sheinbaum y un eje prioritario de su gobierno. Destacó que la relación con Estados Unidos se basa en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, sin subordinarse y con pleno respeto a la soberanía nacional.
“El objetivo es atender todo el ciclo migratorio a través del diálogo. México rechaza prácticas que criminalicen la migración, violen los derechos humanos o pongan en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades. Nuestro país mantiene un enfoque humanista en materia de movilidad y migración”, afirmó.
El canciller detalló que este diálogo se realiza en distintos niveles: desde los consulados con autoridades locales de ICE, CBP, Border Patrol y alguaciles de condado; entre la embajada mexicana en Washington y el Departamento de Estado; y personalmente con su homólogo estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio.
Acciones de protección consular
Durante la conferencia, se presentaron actualizaciones sobre los esfuerzos de la cancillería:
- 6,326 visitas a centros de detención de migrantes mexicanos realizadas hasta el 20 de agosto, un promedio de 30 diarias, informó Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte.
- En el centro de detención de Everglades, el consulado de Miami ha efectuado cinco visitas y entrevistado a 118 connacionales.
- Se han otorgado más de 13,100 asesorías legales a través de la Dirección General de Protección Consular, señaló Vanessa Calva Ruiz, con el apoyo de más de 300 proveedores que ofrecen asistencia gratuita o de bajo costo, más de la mitad en temas migratorios.
- La directora de Movilidad Humana, Fátima Ríos González, reportó que en los últimos meses se ha registrado una reducción del 91% en los encuentros de migrantes irregulares en la frontera México–EE. UU., alcanzando el nivel más bajo en cinco décadas.
Nombramientos diplomáticos
Al responder preguntas de la prensa, De la Fuente destacó la confirmación por parte de la Comisión Permanente del Senado de siete nombramientos de embajadores presidenciales, cinco de los cuales corresponden a miembros activos y distinguidos del Servicio Exterior Mexicano, lo que —dijo— representa un equilibrio entre diplomáticos de carrera y designaciones políticas.
“México seguirá defendiendo y protegiendo los derechos humanos de todos sus connacionales en el exterior, independientemente de su situación migratoria, utilizando todos los medios legales y diplomáticos a nuestro alcance”, concluyó el canciller.
Se desploma avioneta en Reynosa; muere piloto y resulta herido el propietario
Elementos de seguridad y cuerpos de rescate acudieron al sitio para asegurar el área y realizar las labores correspondientes. Hasta el momento no se han revelado las causas que provocaron el desplome de la aeronave.
Alerta para residentes en Weslaco por ataques de abejas
Se recomienda mantener ventanas y puertas cerradas y evitar salir hasta nuevo aviso.
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen
El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.
USCIS permite pagos de tarifas mediante débito ACH a partir del 28 de octubre
WASHINGTON, D.C. — La U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) anunció que los solicitantes ahora pueden pagar sus tarifas mediante débito ACH. Para hacerlo, deben completar y firmar el nuevo Formulario G-1650, Authorization for ACH Transactions, y colocarlo...
Agente de la Patrulla Fronteriza detiene a miembro de pandilla intentando reingresar a EE. UU.
Las autoridades de la USBP destacaron que continúan en la primera línea, listos para arrestar a cualquier persona que intente ingresar al país de manera ilegal.
Raising Cane’s realiza evento de recaudación en apoyo a albergues de animales del Valle
VALLE DEL RÍO GRANDE, Texas — Este jueves 28 de agosto, la cadena Raising Cane’s Chicken Fingers llevará a cabo un evento de recaudación en todos sus restaurantes del Valle, en apoyo a los albergues Rio Grande Valley Humane Society, Brownsville Animal Defense y South...
Alerta de estafa: falsos empleados del sheriff de Starr County solicitan pagos por teléfono
Se recomienda a los ciudadanos que reporten cualquier llamada sospechosa a su agencia local de seguridad pública para evitar ser víctimas de este tipo de fraude.
Arrestan a residente de Elsa por drogas y evadir a la policía
El acusado fue ingresado en la cárcel del Condado Hidalgo con fianzas que suman $165,000.
Edinburg lanza programa de calcomanías de seguridad para personas con condiciones médicas o discapacidades
Las calcomanías están diseñadas con códigos de color y pueden recogerse en la sede del departamento, ubicada en 1702 S. Closner Blvd., o solicitando información al (956) 289-7700.
Fallece mientras estaba detenido en el condado Hidalgo mientras recibía atención médica
Toscano fue declarado fallecido el 26 de agosto.
Anuncian proyecto de puente internacional entre Roma y Ciudad Mier
Puente internacional: Roma, Texas y el Gobierno de Tamaulipas colaboran en la creación de un puente binacional para fortalecer la economía fronteriza.
Tiroteo en Minneapolis provoca alerta entre la comunidad del Valle de Texas
Tiroteo escolar: Escuelas del Valle de Texas enfatizan la seguridad luego de tiroteo en Minneapolis.
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito
MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...
Departamentos de policía locales celebran a sus héroes K9 en el Día Nacional del Perro
Las felicitaciones a estos héroes de cuatro patas destacan la importancia de su trabajo y la conexión especial que mantienen con sus compañeros humanos.
Alcalde de McAllen entrega a South Texas College Foundation un donativo de 5,000 dólares
EDINBURG, TX – El alcalde Javier Villalobos expresó su orgullo al apoyar a la South Texas College Foundation con un donativo de 5,000 dólares, provenientes de los ingresos de su Discurso sobre el Estado de la Ciudad. Estos fondos ayudarán a la Fundación a continuar...
Tiroteo en escuela católica de Minneapolis deja dos niños muertos y al menos 17 heridos
Minneapolis, Minnesota (CNN) — Dos niños murieron y al menos 17 personas resultaron heridas este miércoles durante un tiroteo en la iglesia de la Escuela Católica Anunciación, en el sur de Minneapolis. El ataque ocurrió mientras se celebraba una misa con motivo de la...