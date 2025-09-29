McAllen, TX — Este jueves 2 de octubre de 2025, la comunidad de McAllen se reunirá en el Pabellón del Fireman’s Park (201 N 1st St) a las 6:30 PM para la 32ª Vigilia Anual a la Luz de las Velas, un evento que busca recordar a quienes han perdido la vida a causa de la violencia doméstica, apoyar a los sobrevivientes y promover la unión de la comunidad para erradicar el abuso.

La vigilia es una oportunidad para crear conciencia, ofrecer educación y mostrar solidaridad. Los asistentes podrán encender una vela en honor a las víctimas y participar en un momento colectivo de reflexión y apoyo.

Organizadores invitan a los ciudadanos a traer amigos y familiares, y formar parte de un evento que simboliza el compromiso comunitario de prevenir la violencia y brindar apoyo a quienes han sido afectados.

“Cada vela encendida representa esperanza, memoria y la fuerza de nuestra comunidad para decir ‘no más’ a la violencia doméstica”, señalaron los coordinadores del evento.

El evento es gratuito y abierto a toda la comunidad.