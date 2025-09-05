HOY

Fiscal de distrito de Cameron, Luis V. Saenz, es reconocido por la DEA

Además, el fiscal participó en la reunión de la Junta Ejecutiva de HIDTA del Sur de Texas, donde reiteró la disposición de su oficina para colaborar entre agencias, compartir recursos y mantener estrategias a largo plazo en el combate contra redes de narcotráfico en la región.

Noticias Locales

McAllen revoca permisos a bares del centro por no prevenir consumo de alcohol en menores

McAllen, Texas – La Ciudad de McAllen anunció la revocación de permisos a 20 bares ubicados en el Entertainment and Cultural Overlay District (ECOD), luego de que los establecimientos se negaran a implementar medidas básicas para prevenir el consumo de alcohol por menores de edad.

La decisión llega tras la sesión del City Commission Workshop del pasado 29 de agosto, en la que ciudadanos exigieron acciones firmes contra los dueños de bares que ignoran las reglas.

“Sabían que íbamos a llegar y no hicieron ningún cambio”, señaló el administrador municipal Isaac Tawil. “Estos operadores han mostrado un descarado desprecio por la ley y ninguna preocupación por proteger a los jóvenes de nuestra comunidad. Con base en estas violaciones claras, la ciudad ha revocado sus permisos”.

De acuerdo con la ciudad, los negocios incumplieron los dos requisitos más importantes: el uso de tecnología para verificación de edad y la aplicación de tinta UV para identificar de manera visible a clientes menores de 21 años.

El 2 de septiembre, la ciudad notificó oficialmente la revocación a los siguientes bares:

  • The Mini Bar
  • Valle Verde
  • Pasha
  • Scores Bar
  • Pecado Night Club
  • Karma / El Belicon
  • Broka
  • NY 17th Floor
  • The Lab on 17th
  • B7 Shot House
  • The White Rhino
  • Primo
  • Warehaus
  • Precopa
  • Tabu
  • Hustlerz
  • The Flying Walrus
  • Grand Central Square
  • Noxx
  • Yes Shot Bar

Con esta medida, McAllen busca enviar un mensaje claro a los operadores: la seguridad de los menores será prioridad absoluta en la vida nocturna del distrito.

