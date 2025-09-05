McAllen, Texas – La Ciudad de McAllen anunció la revocación de permisos a 20 bares ubicados en el Entertainment and Cultural Overlay District (ECOD), luego de que los establecimientos se negaran a implementar medidas básicas para prevenir el consumo de alcohol por menores de edad.

La decisión llega tras la sesión del City Commission Workshop del pasado 29 de agosto, en la que ciudadanos exigieron acciones firmes contra los dueños de bares que ignoran las reglas.

“Sabían que íbamos a llegar y no hicieron ningún cambio”, señaló el administrador municipal Isaac Tawil. “Estos operadores han mostrado un descarado desprecio por la ley y ninguna preocupación por proteger a los jóvenes de nuestra comunidad. Con base en estas violaciones claras, la ciudad ha revocado sus permisos”.

De acuerdo con la ciudad, los negocios incumplieron los dos requisitos más importantes: el uso de tecnología para verificación de edad y la aplicación de tinta UV para identificar de manera visible a clientes menores de 21 años.

El 2 de septiembre, la ciudad notificó oficialmente la revocación a los siguientes bares:

The Mini Bar

Valle Verde

Pasha

Scores Bar

Pecado Night Club

Karma / El Belicon

Broka

NY 17th Floor

The Lab on 17th

B7 Shot House

The White Rhino

Primo

Warehaus

Precopa

Tabu

Hustlerz

The Flying Walrus

Grand Central Square

Noxx

Yes Shot Bar

Con esta medida, McAllen busca enviar un mensaje claro a los operadores: la seguridad de los menores será prioridad absoluta en la vida nocturna del distrito.