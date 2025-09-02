HOY

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

McAllen refuerza acciones contra bares que violan reglas de permisos en baresEricks Webs DesignEricks Webs Design

MCALLEN, TEXAS – La ciudad de McAllen intensificó sus medidas para garantizar la seguridad y la rendición de cuentas en el distrito de Entretenimiento y Cultura (ECOD), al sancionar a operadores de bares que incumplen con los requisitos de permisos. Durante la audiencia preferencial en la corte municipal, varios dueños y operadores de bares enfrentaron […]

By Cecilia Castaneda
Published September 02 2025
MCALLEN, TEXAS – La ciudad de McAllen intensificó sus medidas para garantizar la seguridad y la rendición de cuentas en el distrito de Entretenimiento y Cultura (ECOD), al sancionar a operadores de bares que incumplen con los requisitos de permisos.

Durante la audiencia preferencial en la corte municipal, varios dueños y operadores de bares enfrentaron 34 cargos menores por operar sin un Permiso de Uso Especial (SUP, por sus siglas en inglés) o por violar sus condiciones, lo que derivó en multas que ascienden a 11 mil 115 dólares. Entre las obligaciones que impone este tipo de permisos se incluyen contar con seguridad adecuada, iluminación suficiente, tecnología de verificación de edad y el uso de tinta UV para identificar a menores.

Además de los procesos penales, la ciudad presentó acciones civiles de cumplimiento contra Vandu/PH Roof, Times Two Shot Bar y Brava Show Bar. También se anunció que se iniciarán procesos legales contra Alibi, Cine El Rey, La Santa y The Yard, tras detectarse que operaban sin permiso.

Como parte de la inspección realizada durante el fin de semana, las autoridades emitieron 38 citaciones por infracciones al código de incendios, falta de permisos y violaciones a las condiciones del SUP.

“Los dueños responsables merecen un terreno parejo, y nuestros residentes merecen un centro seguro y vibrante”, declaró el alcalde Javier Villalobos. “Seguiremos haciendo cumplir cada ordenanza necesaria para proteger a nuestra comunidad y asegurar que el ECOD de McAllen continúe como un centro cultural para todos”.

Estas acciones se producen después de que, en la reunión del cabildo del 29 de agosto, residentes y empresarios expresaran su frustración por los bares que incumplen la ley y pidieran mayor firmeza en la aplicación de las normas. La ciudad reiteró que continuará aplicando sanciones civiles y penales para salvaguardar la seguridad pública, evitar el consumo de alcohol en menores de edad y preservar la integridad del distrito como destino cultural, gastronómico y de entretenimiento.

