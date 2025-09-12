MCALLEN, TEXAS – La ciudad de McAllen, a través de la iniciativa McAllen SHINES, reconoció al primer “Community Champion” o Campeón Comunitario, distinción otorgada al vecindario Windfern por su compromiso con la limpieza, el embellecimiento y el orgullo cívico.

Windfern fue destacado por sus jardines bien cuidados, paisajismo vibrante y calles limpias, además de su constante participación en iniciativas comunitarias para mantener en óptimas condiciones su área residencial.

La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo el viernes 12 de septiembre a las 10:00 a.m. en 113 Esperanza Ave., McAllen, Texas.

El programa McAllen SHINES, gestionado por el Departamento de Obras Públicas, busca fomentar la limpieza, el respeto y la colaboración ciudadana para mantener la ciudad atractiva y acogedora.