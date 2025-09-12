HOY

Fin de Semana con Lluvias y Celebraciones

El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.

McAllen reconoce al vecindario Windfern como el primer “Community Champion”Ericks Webs DesignEricks Webs Design

MCALLEN, TEXAS – La ciudad de McAllen, a través de la iniciativa McAllen SHINES, reconoció al primer “Community Champion” o Campeón Comunitario, distinción otorgada al vecindario Windfern por su compromiso con la limpieza, el embellecimiento y el orgullo cívico. Windfern fue destacado por sus jardines bien cuidados, paisajismo vibrante y calles limpias, además de su […]

By Cecilia Castaneda
Published September 12 2025
MCALLEN, TEXAS – La ciudad de McAllen, a través de la iniciativa McAllen SHINES, reconoció al primer “Community Champion” o Campeón Comunitario, distinción otorgada al vecindario Windfern por su compromiso con la limpieza, el embellecimiento y el orgullo cívico.

Windfern fue destacado por sus jardines bien cuidados, paisajismo vibrante y calles limpias, además de su constante participación en iniciativas comunitarias para mantener en óptimas condiciones su área residencial.

La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo el viernes 12 de septiembre a las 10:00 a.m. en 113 Esperanza Ave., McAllen, Texas.

El programa McAllen SHINES, gestionado por el Departamento de Obras Públicas, busca fomentar la limpieza, el respeto y la colaboración ciudadana para mantener la ciudad atractiva y acogedora.

